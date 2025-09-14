تاکید استاندار کهگیلویه وبویراحمد بر پرهیز از نگاه سیاسی در امر آموزش

به گزارش خبرنگار مهر، یداله رحمانی، عصر یکشنبه در نشست شورای آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه جلسات شورای آموزش و پرورش باید به صورت مستمر و منظم تشکیل شود، گفت: پیگیری مصوبات قبلی امری ضروری است تا بتوانیم عملکرد و زحمات انجام شده را به درستی ارزیابی و سنجش کنیم.

وی در ادامه با اشاره به برنامه‌ریزی برای آغاز سال تحصیلی جدید افزود: برنامه مهر قبلاً تبیین شده و از همه دستگاه‌ها به ویژه شهرداری و صنعت و معدن درخواست می‌شود تا در زمینه‌هایی مانند پوشاک دانش‌آموزان و سایر بسترهای لازم برای برگزاری باشکوه این ایام، نهایت همکاری را به عمل آورند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به برگزاری جشن‌های مختلف برای استقبال از دانش‌آموزان افزود: اولین و مهمترین موضوع، ارتقای کیفیت آموزش است. باید برای این امر شاخص‌های سنجش و اندازه‌گیری دقیقی تهیه و در بازه‌های زمانی مشخص دو یا سه ماهه پیگیری شود تا میزان پیشرفت محسوس باشد.

وی با بیان اینکه باید از کلی‌گویی خارج شویم و با معیارهای مشخص، کار را پیش ببریم، گفت: بازنگری در فرآیند آموزش و یادگیری در این راستا بسیار حائز اهمیت است

رحمانی موضوع دوم را پرهیز از هرگونه تبعیض و نگاه سیاسی عنوان کرد و تأکید کرد: اگر در گذشته آثاری از نگاه سیاسی یا تبعیض‌آمیز در حوزه آموزش وجود داشته، باید به حداقل ممکن برسد و به سمت صفر حرکت کند. پیشرفت واقعی در گرو حذف نگاه‌های غیرکارشناسی و غیرمنطقی و جایگزینی آن با شایسته‌سالاری در تمامی عرصه‌ها، از انتخاب مدیران گرفته تا واگذاری مسئولیت‌ها و پیگیری برنامه‌هاست.

وی سومین محور مهم را اجرای بی کم و کاست طرح نهضت عدالت در فضای آموزشی دانست و ابراز داشت: این طرح از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت است و استان ما تاکنون جایگاه خوبی داشته، اما این جایگاه به نظر من شایسته استان نیست.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد در ادامه خطاب به مدیران آموزش و پرورش افزود: لازم است گزارش‌های مقایسه‌ای دقیقی ارائه شود که جایگاه واقعی ما را در مقایسه با استان‌های همجوار نشان دهد. این گزارش‌ها باید کاستی‌ها و نقاط قوت ما را به وضوح مشخص کند تا دچار خوش‌بینی کاذب نشویم.

وی به موضوع احصا و حل مشکلات معیشتی فرهنگیان نیز پرداخت و یادآور شد: بخشی از این مشکلات در سطح کلان است که باید از طریق پیشنهاد لوایح و پیگیری‌های لازم دنبال شود و بخشی نیز در اختیار خود استان است که باید برای رفع آن تلاش کنیم. معلم باید انگیزه کافی برای تدریس داشته باشد.

رحمانی در ادامه به موضوع پرداخت‌های مالی و سازماندهی نیروی انسانی اشاره کرد و افزود: مسأله پرداخت‌ها یک معضل کلان اداری است. در بحث سازماندهی نیروها نیز وجود نیروی مازاد نشان‌دهنده ضعف در فرآیندهای جذب و به‌کارگیری است. باید در سطح کشور پیشنهادات اصلاحی ارائه دهیم و در سطح استان نیز برای ساماندهی آن تلاش کنیم.

وی بر ترویج روحیه رقابت سالم در فضای آموزشی اشاره کرد گفت: باید برای معلمان و دانش‌آموزانی که عملکرد بهتری دارند، مشوق‌ها و توجهات بیشتری در نظر گرفته شود. برگزاری اردوگاه‌های آموزشی، مسابقات ورزشی و سایر برنامه‌های انگیزشی برای دانش‌آموزان و فرهنگیان باید در دستور کار جدی قرار گیرد. دغدغه اصلی ما در سال جاری باید ارتقای کیفیت آموزشی باشد.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تشکر از سایر اعضا به ویژه اشاره به نکات مطرح شده توسط خانم بختیاری در خصوص توجه به آموزش کودکان استثنایی، تصریح کرد: «شورای آموزش و پرورش استان باید به تمامی این موضوعات به خوبی بپردازد و شهرداری‌ها نیز می‌توانند نقش بسیار مؤثری در ایجاد انگیزه و کمک به آموزش و پرورش ایفا کنند.

وی با اشاره به جدیت دستگاه‌ها در طرح نهضت عدالت در فضاهای آموزشی گفت: از مجموعه ۱۹۰ مدرسه ۱۸۳ مدرسه تعیین تکلیف شد و ۷ مدرسه دیگر به زودی تعیین تکلیف شود.

رحمانی با اشاره به موضوع حساس سرویس حمل و نقل مدارس گفت: جلسه جداگانه‌ای به این موضوع اختصاص دادیم اما در آستانه شروع مدارس هنوز این مشکل رفع نشده است و اعضای شورای آموزش و پرورش به نحوی طرح سوال می‌کنند که انگار موضوع جدیدی مطرح شده است‌.

وی با اشاره به اینکه فضاهای آموزشی در خودشان دانش آموزان باشد، گفت: حل معضل ترافیک شهر یاسوج دو راهکار دارد نخست اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها و همچنین انجام کار فرهنگی است.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: هشت پروژه شامل بلوار کشاورز، بلوار جمهوری، بلوار آیت‌الله ملک حسینی، بلوار ارم و محور نرگاه برای کاهش معضل ترافیک تعریف شده است.

وی بر توجه کمی و کیفی مدارس غیرانتفاعی تأکید کرد و گفت: با مقوله آموزش شوخی نداریم لذا وضعیت کمی و کیفی مدارس غیرانتفاعی مورد توجه باشد.