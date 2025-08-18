  1. ورزش
کسب ۴ مدال برای تیراندازان ایران در روز نخست قهرمانی آسیا

در روز نخست رقابت‌های تیراندازی قهرمانی آسیا ملی پوشان ایران موفق به کسب چهار مدال شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین روز از شانزدهمین دوره مسابقات تیراندازی قهرمانی آسیا در شیمکنت قزاقستان نمایندگان ایران در خط آتش ایستادند.

تپانچه بادی ۱۰ متر

امیر جوهری‌خو با رکورد ۵۸۲.۲۷ در رده پنجم قرار گرفت و فینالیست شد. او در مرحله فینال با رکورد ۲۰۶.۲ در رده سوم ایستاد و مدال برنز را کسب کرد. در این ماده ورزشکار چین و کره به ترتیب به مدال طلا و نقره رسیدند.

همچنین در مرحله مقدماتی این ماده وحید گلخندان با رکورد ۵۸۰.۱۷ در رده یازدهم ایستاد و جواد فروغی قهرمان المپیک با رکورد ۵۷۱.۱۸ سی‌ام شد و از صعود به فینال بازماندند.

تیم ایران با ترکیب امیر جوهری‌خو، وحید گلخندان و جواد فروغی با مجموع امتیاز ۱۷۳۳ در رده سوم ایستاد و صاحب مدال برنز شد. تیم چین قهرمان و هند هم نایب‌قهرمان شد.

تپانچه ۱۰ متر پسران نوجوان

در پایان دور مقدماتی محمدرضا احمدی با ۵۷۷ امتیاز، امیرحسین گوهری با ۵۷۵ امتیاز و محمدمهدی چوبین با ۵۶۹ امتیاز راهی فینال شدند و در پایان احمدی به مدال برنز دست یافت و گوهری و چوبین نیز به ترتیب چهارم و پنجم شدند.

همچنین تیم ایران با ترکیب محمدرضا احمدی، امیرحسین گوهری، محمدمهدی چوبین با ۱۷۲۱ امتیاز بر سکوی نخست ایستاد و طلایی شد. پس از ایران تیم هند با ۱۷۱۶ امتیاز نایب قهرمان شد و کره‌جنوبی با ۱۶۹۹ امتیاز در رده سوم ایستاد.

