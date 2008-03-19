غرور بازیکنان آفت بزرگی برای تیم است / به مردم ایران عیدی می دهیم

محمدرضا ساکت پیش از سفر به ازبکستان در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: واقعیت این است که پیش از بازی با الاتحاد با بازیکنان تیم صحبت کرده بودیم که این تیم را دست کم نگیرند زیرا می دانستیم آنها می توانند برای ما مشکل ایجاد کنند ولی غرور آفت جان تیم شد و باعث شد سه امتیاز حساس آن دیدار را از دست بدهیم.

وی ادامه داد: 2 ، 3 روز پیش از این دیدار دو نماینده باشگا با حضور در کشور ازبکستان، محل های اقامت و برگزاری تمرینات تیم را مورد بررسی قرار داده اند تا ما در این کشور با مشکلی مواجه نشویم. البته تنها مشکل ما صادرنشدن ویزای چند همراه تیم است که امیدواریم بزودی این مشکل برطرف شود.

مدیرعامل باشگاه سپاهان ایران همچنین تاکید کرد: بازی سختی را برابر کوروچی پیش رو داریم زیرا آنها مانند ابومسلم بسیار قدرتی و تکنیکی بازی می کنند و می توانند برای هر تیمی خطرناک باشند.

ساکت با اشاره به این موضوع که در این مدت با بازیکنان از لحاظ روحی کار شده تا به شرایط ایده آل خود برای این دیدار بازگردند، خاطر نشان کرد: این یک واقعیت است که اگر بازیکنان سپاهان در همه مسابقات همانند نیمه دوم دیدار با الاتحاد به میدان بروند، می تواند در هر میدانی پیروز بوده و در نهایت به هدف اصلی خود که قهرمانی در آسیاست، دست یابند.

وی با بیان این موضوع که سپاهان 10 نفره در نیمه دوم عالی بازی کرد، اضافه کرد: عمادرضا اقرار کرده که در بازی گذشته چند اشتباه داشته و در ارسال پاس به بازیکنان کوتاهی کرده است، اشتباهاتی که مانع از رسیدن سپاهان به گلهای پیروزی بخش شده است.

مدیرعامل باشگاه سپاهان ایران در پایان گفت: مطمئنا بازیکنان با غیرت تمام برابر بازی کوروچی به میدان می روند تا با شکست این تیم، ضمن کسب شرایط مطلوب در این گروه، عیدی بسیار خوبی به مردم فوتبال دوست ایران و اصفهان بدهند.

طبق اعلام محمدرضا ساکت مدیرعامل باشگاه سپاهان ایران بازی این تیم برابر کروچی که روز بیست و نهم اسفندماه در ازبکستان برگزار خواهد شد، بصورت مستقیم از شبکه سوم پخش می شود.