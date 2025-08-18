مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به اطلاع مردم شریف و نوعدوست شهرستان سرپل ذهاب میرساند، تیم سیار خونگیری ادارهکل انتقال خون استان کرمانشاه روز سهشنبه ۲۸ مردادماه در این شهرستان مستقر خواهد شد.
وی با اشاره به جزئیات این برنامه افزود: عملیات خونگیری از ساعت ۸ صبح آغاز و تا ساعت ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت و شهروندان میتوانند در این بازه زمانی با حضور در محل اعلامشده، در این اقدام انساندوستانه و نجاتبخش مشارکت کنند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه با بیان اینکه «هر واحد خون اهدایی میتواند جان انسانی را نجات دهد» تصریح کرد: امروز نیاز به اهدای خون بیش از هر زمان دیگری احساس میشود و حضور مردم در این گونه برنامهها تضمینکننده نجات جان بیماران و نیازمندان به خون است.
میرزاده با قدردانی از همراهی همیشگی مردم استان در امر اهدای خون گفت: اهدای خون عملی خداپسندانه است که نه تنها به نجات بیماران کمک میکند بلکه نشانهای از همبستگی اجتماعی و حس مسئولیتپذیری آحاد جامعه در قبال یکدیگر است.
وی در پایان خطاب به شهروندان سرپل ذهاب خاطرنشان کرد: از عموم شهروندان عزیز دعوت میشود با حضور در محل استقرار تیم سیار خونگیری، با اهدای خون خود لبخند زندگی را به بیماران نیازمند هدیه دهند. شعار ما این است: با اهدای خون، زندگی ببخشیم.
