فراخوان عمومی اهدای خون در کرمانشاه

مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت تداوم زنجیره خونرسانی و نیاز همیشگی مراکز درمانی، از برگزاری فراخوان عمومی اهدای خون در روز جمعه خبر داد.
وی با بیان اینکه اداره کل انتقال خون استان کرمانشاه چشمانتظار یاری مردم نوعدوست است، اظهار کرد: از عموم مردم مهربان و قهرمانپرور دیار کرمانشاه دعوت میکنیم تا روز جمعه، پنجم دیماه، با حضور گرم و مسئولانه خود در پایگاههای انتقال خون، در این حرکت انساندوستانه و حیاتبخش سهیم شوند و بار دیگر صحنههایی از همدلی را به نمایش بگذارند.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه، «خون» را مایه حیات و نماد ایثار دانست و افزود: خون، زیباترین هدیهای است که یک انسان میتواند به دیگری ببخشد؛ هدیهای ارزشمند که جان میبخشد و امید را در دلها زنده میکند. در روزهایی که بیماران چشمانتظار قطرات حیاتبخش خون هستند و نیاز به خون و فرآوردههای خونی یک نیاز همیشگی و حیاتی است، حضور پرشور شما شهروندان شریف، تضمینکننده نجات جان انسانها و آرامشبخش خانوادههای بیماران خواهد بود.
میرزاده در ادامه با خطاب قرار دادن اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: از همه برادران و خواهران کرمانشاهی، و بهویژه جوانان غیور و برومند این استان دعوت میکنیم تا با اهدای خون، پیام انسانیت، همدلی و زندگی را با صدایی رسا به گوش هممیهنانمان برسانند و در این امر خداپسندانه پیشگام باشند.
وی در خصوص جزئیات زمانی و مکانی این فراخوان گفت: مرکز اهدای خون استان واقع در میدان فرمانداری (آزادی)، در روز جمعه ۵ دیماه ۱۴۰۴ فعال بوده و همکاران ما از ساعت ۸ صبح لغایت ۱۳ ظهر آماده پذیرش اهداکنندگان محترم و خونگیری از داوطلبان خواهند بود.
مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه در پایان با تأکید بر شعار محوری این پویش خاطرنشان کرد: فراموش نکنیم که «با حضور شما، زندگی ادامه دارد» و هر قطره خون اهدا شده میتواند نجاتبخش یک زندگی باشد.
