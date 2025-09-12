مریم میرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در فعالیت‌های انسان‌دوستانه گفت: اهدای خون نه تنها اقدامی خیرخواهانه است، بلکه مستقیماً جان بیماران نیازمند را نجات می‌دهد و این خدمت بزرگ، نمونه‌ای از مسئولیت اجتماعی شهروندان محسوب می‌شود.

وی افزود: تیم سیار خون‌گیری اداره‌کل انتقال خون استان روز شنبه ۲۲ شهریور ماه در شهرستان پاوه مستقر خواهد بود تا مردم بتوانند با حضور در محل اعلام‌شده، در این اقدام نجات‌بخش شرکت کنند.

میرزاده همچنین به جزئیات استقرار تیم سیار اشاره کرد و گفت: محل خون‌گیری، اورژانس قدیم بیمارستان قدس شهرستان پاوه است و فعالیت خون‌گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۲ ظهر ادامه خواهد داشت. از عموم شهروندان دعوت می‌کنیم تا با حضور خود در این اقدام انسان‌دوستانه، فرصتی برای نجات جان هم‌نوعان خود فراهم کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: هر واحد خون اهدا شده می‌تواند زندگی یک انسان را نجات دهد و این اقدام، تجلی همبستگی اجتماعی و مسئولیت‌پذیری شهروندان است. اهدای خون نه تنها نیاز فوری بیماران را رفع می‌کند بلکه حس نوع‌دوستی و همدلی را در جامعه تقویت می‌کند.

مدیرکل انتقال خون استان کرمانشاه تصریح کرد: با توجه به ضرورت تأمین خون مورد نیاز مراکز درمانی استان و نقش حیاتی آن در فرآیند درمان بیماران، اداره‌کل انتقال خون استان کرمانشاه از تمامی مردم نوع‌دوست و علاقه‌مند دعوت کرده است تا با حضور در محل استقرار تیم سیار، در این حرکت انسان‌دوستانه مشارکت فعال داشته باشند و به سهم خود، زندگی ببخشند.