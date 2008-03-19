به گزارش خبرگزاری مهر، این بررسی‌ها که با نتایج نگران‌کننده همراه بوده در حالی انجام شد که در زمستان اخیر سرمای کمتر از حد معمول در مناطق یخی قطب شمال حاکم بوده است.

البته این بررسی‌ها نشان دادند در زمستان اخیر قطر یخ‌های تازه شکل گرفته گسترش قابل توجهی نسبت به گذشته داشته است، اما قطر یخ‌های قدیمی‌تر همچنان رو به کاهش است.

دانشمندان ناسا معتقدند شرایط جوی اخیر موجب گسترش پهنای یخ‌های تازه شکل گرفته بوده است. این در حالی است که تداوم فرآیند گرمایش زمین علت اصلی آب شدن یخ‌های قدیمی‌تر محسوب می‌شود.

بر اساس گزارش ناسا، این مشاهدات جدید با استفاده از ماهواره جدید ICESat صورت گرفته و ناسا قصد دارد برای دستیابی به درک بهتر و روشنتر از وضعیت قطر یخ‌های قطب شمال ماهواره ICESat II را نیز سال 2015 به فضا پرتاب کند.