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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۰:۵۷

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تیم فوتبال بورسیا دورتموند فینالیست شد

تیم فوتبال بورسیا دورتموند فینالیست شد

تیم فوتبال بورسیا دورتموند به فینال رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان راه یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار مرحله نیمه نهایی این رقابتها شب گذشته در شهر دورتموند آلمان برگزار شد که طی آن تیم فوتبال بورسیا دورتموند موفق شد تیم کارل زیس را با نتیجه 3 برصفر شکست دهد تا اولین فینالیست مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای آلمان باشد.

در این دیدار " تینگا در دقیقه 13 ، " کلیموویچ" در دقیقه 71 و " پتریک" در دقیقه 87 موفق به گلزنی برای دورتموند شدند. این تیم باید دیدار فینال را روز 14 آوریل در ورزشگاه المپیک شهر برلین برابر برنده دیدار تیم های فوتبال بایرن مونیخ و وولفسبورگ که امشب انجام می شود، برگزار کند.

کد مطلب 656415

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