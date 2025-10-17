به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی نوبخت از پروژه احداث پل سهراه جویبار داشت، بر اهمیت این طرح برای کاهش بار ترافیکی و ارتقای ایمنی عبور و مرور در مسیر ورودی شهر ساری تأکید کرد و گفت: این پروژه که از مشکلات اساسی ترافیکی در این منطقه محسوب میشود، با اتمام آن، دسترسی آسانتر و روانتر برای ساکنان و مسافران فراهم خواهد شد.
فرماندار ساری ضمن تقدیر از حمایتهای استاندار اظهار داشت پل سهراه جویبار نقش کلیدی در شبکه ارتباطی شهرستان دارد و تکمیل آن موجب ارتقای زیرساختهای شهری و اقتصادی و ایجاد فرصتهای جدید توسعه در حاشیه شهر خواهد شد.
وی همچنین افزود: رویکرد دولت در چهار سال آینده بر تکمیل پروژههای نیمهتمام و تقویت زیرساختهای پایدار متمرکز است و با همکاری ادارهکل راهداری، پلیس راهور، شهرداری ساری و پیمانکاران، روند اجرایی پروژه با جدیت دنبال میشود تا در زمان مقرر به بهرهبرداری برسد.
در پایان، فرماندار از تلاشهای شبانهروزی تیم اجرایی، مهندسان و کارگران پروژه قدردانی کرد و خواستار ادامه همکاری همه دستگاهها برای تسریع در تکمیل این پروژه حیاتی شد.
