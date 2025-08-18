موحدی: نیاز مصرف کشور به محصولات کشاورزی مدیریت شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور ضمن تعزیت اربعین حسینی و تشکر از مسئولین عراقی و ایرانی در فراهم کردن امکانات و برقراری امنیت برای زائرین اباعبدالله الحسین علیه السلام، گفت: نبی مکرم اسلام و اولاد آن حضرت منشأ قدرت اسلام هستند تا این دلدادگی به خاندان نبوت باقی است دشمن به اهداف خود نمی‌رسد و راهپیمایی اربعین نمایش قدرت اسلام است و دشمن از آن هراس دارد.

وی افزود: حقوق مادی و معنوی شهیدان، خانواده آنان و مجروحین و خسارت‌های وارده جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از رژیم صهیونی و آمریکا استیفاء خواهد شد.

دادستان کل کشور بیان کرد: خوشبختانه اخبار بسیار خوبی در خصوص تأمین و ذخیره‌سازی اقلام ضروری گزارش شده و نیز وضعیت برخی از ذخایر راهبردی و غیر راهبردی کشور بسیار خوب است.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی افزود: در خصوص برخی دیگر از اقلام و کالاهای اساسی باید برنامه‌ریزی‌ها و مراقبت‌های لازم از سوی مسئولین مربوطه اعمال تا امور جاری مردم عزیز کشورمان با مشکل مواجه نشوند.

وی گفت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت باید برنامه و برآورد دقیق نیاز مصرف داخلی کشور و صادرات محصولات کشاورزی را تعیین و ضمن اعلام به کشاورزان بر تعادل منطقی بین عرضه و تقاضای اقلام ضروری مورد نیاز جامعه نظارت و مدیریت کنند.

دادستان کل کشور عنوان کرد: موضوع پدافند غیرعامل موضوع ویژه‌ای است که بسیاری از کشورها در امور داخلی و خارجی خود به آن اهتمام جدّی دارند. لازم است در این مورد مسئولین مربوطه تدابیر و اقدامات لازم را به منظور آموزش حداکثری پدافند غیرعامل برای تمامی اقشار جامعه به کار گیرند و اجرای قانون سازمان پدافند غیر عامل به‌عنوان مواد درسی در آموزشگاه‌ها مورد اهتمام جدی باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین موحدی یادآور شد: برخی افراد در مباحثی که هیچگونه تخصصی در آن ندارند اظهار نظر می‌کنند این سیاق باعث گمراهی و تشویش اذهان عمومی و بی‌نظمی می‌شود در جامعه فرهیخته نباید اظهارنظر غیر مرتبط و غیر کارشناسی صورت بگیرد و یا مسئولی بدون دقت مطالبی که صحت آن محرز نیست بیان کند و موجب تشویش اذهان و احیاناً سلب آرامش روانی جامعه شود.

وی تاکید کرد: فتنه‌گران داخلی و خارجی و معاندین طی سال‌های گذشته، تلاش زیادی برای کاهش مشارکت سیاسی و ناامید کردن مردم و جداکردن مردم از مسئولین و گرفتن تعصب و غیرت دینی و میهنی مردم انجام دادند و دشمن را به حمله نظامی امیدوار کردند، اما ایفای نقش مردم در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تمام تلاش چندین ساله آنها را بی اثر کرد و همگی مفتضحانه شکست خوردند.

در این جلسه، جمادی، معاون قضائی دادستان کل کشور گفت: در حوزه معیشت و رفع حوائج ضروری جامعه، به‌صورت جدّی و پیگیر در جلسات ستاد تنظیم بازار شرکت داریم و مراقبت‌های لازم در این خصوص اعمال می‌شود.

وی اضافه کرد: بازدیدهای موردی و نوبه‌ای از انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی که مورد مطالبه رئیس قوه قضائیه بوده، توسط این معاونت صورت گرفته و این امر موجب بهبود شرایط انبارهای مذکور شده است.

میرحسینی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور نیز اظهار کرد: به محض پایان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به دادستان‌های استان‌ها و شهرستان‌ها در گیر جنگ که ۱۶ استان است اعلام کردیم پیگیر مستندسازی خسارت‌های وارده باشند و در اسرع وقت برای اقدام لازم اعلام کنند.