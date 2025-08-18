  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۰۱

اولین جلسه بررسی بودجه سلامت در ۱۴۰۵ برگزار شد

اولین جلسه پیش‌بینی‌های لازم برای لایحه بودجه ۱۴۰۵ نظام سلامت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه پیش‌بینی و اصلاح مشکلات بودجه‌ای دانشگاه‌ها و دستگاه‌های وابسته در لایحه بودجه ۱۴۰۵ در سالن جلسات معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت برگزار شد.

این جلسه با هدف پیش‌بینی مشکلات بودجه‌ای وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و دستگاه‌های وابسته با اقدامات کارشناسی در پنج ماه گذشته و اعمال اصلاحات مورد نیاز در مرحله اول قانون بودجه برگزار شد.

از تمامی دستگاه‌های وابسته، دانشگاه‌ها و معاونت‌های وزارتخانه دعوت شد تا پیشنهادات خود را برای ماده واحده و تبصره‌های قانون بودجه ارائه دهند.

در جریان این نشست، هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها شکل گرفت و پیشنهادات، اصلاحات و تغییرات لازم در ماده واحده و تبصره‌ها مورد بررسی و با نظر جمعی جمع‌بندی شد.

هدف از این اقدامات، تکمیل پیشنهادات و ارسال آنها پس از تأیید وزیر بهداشت، به سازمان برنامه و بودجه است.

