استاد فرشچیان با تلفیق سنت و نوآوری پیام دینی را جهانی کرد

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی جمالی‌نژاد بعدازظهر دوشنبه در مراسم تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان با ابراز تسلیت به جامعه هنری کشور و مردم اصفهان گفت: فقدان استاد فرشچیان تنها اندوه اصفهان نیست، بلکه ایران و جهان را تحت‌تأثیر قرار داده است. موج پیام‌های تسلیت از سوی شخصیت‌های ملی و بین‌المللی نشان می‌دهد که جایگاه این هنرمند فراتر از مرزهای کشور است.

استاندار اصفهان با اشاره به نقش بی‌بدیل فرشچیان در تاریخ هنر افزود: او دو حرکت مهم و ماندگار را در عرصه هنر ایران رقم زد؛ نخست آنکه با تلفیق هنر سنتی و نو، مرزهای هنری ایران را گشود و دوم اینکه مفهوم و پیام دینی را در عالی‌ترین شکل به ساختار هنر معاصر وارد کرد.

جمالی‌نژاد تأکید کرد: آثار مقدس استاد فرشچیان ظرفیت‌های جدیدی برای معرفی هنر ایران به جهانیان ایجاد کرد و نشان داد که پیام‌های دینی و میهنی در فطرت انسان‌ها جایگاهی ویژه دارند. این هنرمند توانست با زبان هنر، شور، هیجان و معنویت را به جوامع مختلف منتقل کند.

استاندار اصفهان ادامه داد: استاد فرشچیان تربیت‌یافته مکتب اصفهان و شاگرد بزرگانی چون استاد جلیل‌زاده بود. او با پشت سر گذاشتن زمانه خود به اسطوره‌ای ماندگار تبدیل شد؛ اسطوره‌ای که نسل‌های آینده نیز به ارزش و جایگاهش اعتراف خواهند کرد.

جمالی‌نژاد گفت: بزرگی انسان‌ها نه به اندازه طول عمرشان، بلکه به آثار ماندگارشان سنجیده می‌شود و استاد فرشچیان بی‌تردید با آثار جاودانه‌اش در دل تاریخ و زمان باقی خواهد ماند.