به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس صالحی بعد از ظهر دوشنبه در آئین تشییع پیکر استاد محمود فرشچیان در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان، با ابراز تسلیت به خانواده این هنرمند و جامعه هنری ایران گفت: گرچه سرزمین ایران همواره گهواره فرهنگ و هنر بوده است، اما استاد فرشچیان رنگ و طعم ویژه‌ای به هنر ایران بخشید و او را از بسیاری از هنرمندان پیشین و معاصر متمایز ساخت.

صالحی با اشاره به جایگاه حکمت در فرهنگ ایرانی اظهار کرد: استاد فرشچیان صرفاً یک هنرمند نبود، بلکه حکیم هنرمند بود. حکمت ایرانی پیشینه‌ای چند هزار ساله دارد که پیش و پس از اسلام ادامه یافته است. در این مسیر، شعر و هنر دو بال حکمت ایرانی بوده‌اند. پس از اسلام نیز حکیمانی چون فردوسی، نظامی، سنایی، مولوی و دیگران در پی حقیقت دویدند و بخشی از آن را به مردم هدیه دادند. استاد فرشچیان نیز نمادی از این حکیم هنرمند بود که حقیقت را با زبان هنر به تصویر کشید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: ویژگی دیگر استاد فرشچیان نبوغ هنری او بود. اگر از نابغه بودن او سخن بگوییم، اغراق نکرده‌ایم. این سخن تنها به احترام درگذشت او نیست، بلکه واقعیتی است که در آثار و سبک منحصر به‌فردش مشهود است. فرشچیان با نبوغ خود توانست هنر ایرانی را به افقی تازه برساند و جهانی کند.

وی در ادامه سخنان خود به ابعاد مختلف شخصیت و هنر این نگارگر نامدار پرداخت و گفت: استاد فرشچیان تنها یک هنرمند نبود، بلکه حکیم هنرمند و نابغه‌ای بود که هنر ایران را جهانی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به استعداد کم‌نظیر فرشچیان از همان آغاز جوانی اظهار داشت: او در ۱۸ سالگی در همین هنرستان هنرهای زیبا اثر برجسته‌ای خلق کرد و در ۲۵ سالگی بود که استاد جلال‌الدین همایی درباره او گفت «این جوان آثار نبوغ در وجودش نمایان است و اگر راه هنر را ادامه دهد در فن خود بی‌نظیر خواهد شد». این پیش‌بینی به حقیقت پیوست و او یادگار ماندگار هنرمندان بزرگ ایران شد.

صالحی ادامه داد: استاد فرشچیان نه‌تنها نابغه‌ای هنری، بلکه هنرمندی مردمی بود. کمتر هنرمندی در سده‌های اخیر همچون او به زندگی مردم راه یافته است. آثارش بر کارت‌های یادگاری، پوسترها، فرش‌ها و نقش‌ها حضور داشت و نشان می‌داد هنر او تنها برای نخبگان نبود، بلکه برای دل‌های مردم آفریده شده بود.

وی با تأکید بر نقش فرشچیان در پیوند هنرها افزود: او هنرمندی بین‌تمدنی بود که میان هنر ایرانی، اسلامی، شرقی و هنر معاصر پیوندی شگرف ایجاد کرد. همین ویژگی سبب شد آثارش تنها مختص ایران نباشد و جهانیان نیز با آن ارتباط برقرار کنند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه گفت: استاد فرشچیان هنرمندی قدسی و معنوی بود که با عالم حقیقت و ملکوت ارتباط داشت و به همین دلیل آثارش با فطرت انسانی هماهنگ می‌شد. تابلوهای عاشورایی او نمونه‌ای بارز از این پیوند میان هنر و معنویت است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب نیز در توصیف اثر عصر عاشورای ایشان فرمودند که هر بار با دیدن آن اشک بر چشمانشان جاری می‌شود.

صالحی خاطرنشان کرد: استاد فرشچیان نه تنها هنرمند بزرگی بود، بلکه انسانی بزرگ و شخصیتی والا داشت. او در تراز آثار خود زندگی کرد و همین موجب شد نامش برای همیشه در تاریخ فرهنگ و هنر ایران جاودانه شود.

وی بار دیگر این ضایعه را به ملت ایران، جامعه هنری کشور و خانواده استاد تسلیت گفت.