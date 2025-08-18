https://mehrnews.com/x38NYC ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸ کد خبر 6564265 استانها اصفهان استانها اصفهان ۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۷:۵۸ اقامه نماز بر پیکر استاد فرشچیان در اصفهان اصفهان - اقامه نماز بر پیکر استاد فرشچیان توسط آیت الله رضاتی انجام شد. دریافت 4 MB کد خبر 6564265 کپی شد مطالب مرتبط خروج پیکر استاد فرشچیان از هنرستان هنرهای زیبا تشییع پیکر استاد فرشچیان در خیابان مطهری اصفهان مراسم تشییع پیکر استاد «محمود فرشچیان» در اصفهان وزیر ارشاد: استاد فرشچیان حکیم هنرمند بود وزیر فرهنگ: استاد فرشچیان حکیم هنرمند و نابغهای بیبدیل بود قرائت پیام رئیس جمهور در مراسم تشییع استاد فرشچیان تشییع پیکر استاد فرشچیان به سمت آرامگاه صائب تبریزی برچسبها اصفهان محمود فرشچیان هنرستان هنرهای زیبای اصفهان
