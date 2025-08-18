به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کواکبیان عصر دوشنبه در نشست خبری با بیان اینکه این استان بیشترین سازمان مردمنهاد کشور را دارد، اظهار داشت: در حال حاضر بیش از ۴۲۵ سمن استانی و شهرستانی در مازندران به ثبت رسیده که از این میان ۱۳۱ تشکل فعال هستند و باقی فعالیت چندانی ندارند.
وی با انتقاد از بیتوجهی مسئولان به جایگاه این تشکلها افزود: سازمانهای مردمنهاد بر اساس پروانه فعالیت صادره از استانداری، در حوزههای متنوعی از جمله بهداشت و درمان، محیط زیست، کسبوکار و مسائل اجتماعی فعالیت میکنند، اما در تقویم رسمی کشور روز ۲۲ مرداد به نام «تشکلهای مردمنهاد» نامگذاری شده و با این وجود حتی یک پیام یا تماس تبریک از سوی مسئولان دریافت نکردهایم. متأسفانه ثمنها در هیچ جایی دیده نمیشوند.
کواکبیان در ادامه با اشاره به اهمیت بهرهگیری از ظرفیت انجمنها در کاهش آسیبهای اجتماعی گفت: طبق آمار شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران، مصرف قرص برنج بالاترین آمار خودکشی در استان را به خود اختصاص داده است و برای کاهش چنین معضلاتی باید از ظرفیت سازمانهای مردمنهاد که «مردم برای مردم» هستند استفاده شود.
وی ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی را در نبود نشاط عمومی دانست و تصریح کرد: اگر نشاط اجتماعی در جامعه تقویت نشود، توان حل مسائل و کاستن از آسیبهای اجتماعی نیز فراهم نخواهد شد.
نظر شما