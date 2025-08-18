‌به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ ادامه رسیدگی به پرونده مرسوم به رمز ارز کینگ مانی به اتهام کلاهبرداری با حضور متهمان، شکات و وکلای آن‌ها و قاضی شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان تهران برگزار شد.

در ابتدای جلسه دادگاه قاضی گفت: در وقت مقرر دادگاه رسیدگی به پرونده موسوم به رمز ارز کینگ مانی در شعبه دوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تشکیل شده است. متهمان و وکلای آن‌ها در جلسه دادگاه حضور دارند.

قاضی بیان کرد: با استفاده از کارشناسان متعدد، همراهی شکات و بعضاً همراهی متهمان در دو مرحله برای بیش از ۴ هزار نفر رأی صادر شده است هرچند که کار بسیار سختی بود ولی با صبر و حوصله تعیین تکلیف اکثریت شکات صورت گرفت و مابقی را نیز با دادرسی عادلانه و در کمال بی طرفی تعیین تکلیف می‌کنیم.

وی افزود: دادگاه برای کشف حقیقت جلسات متعددی را برگزار کرد و طی چندین ماه تک تک اوراق پرونده را خارج‌نویسی و اطلاعات آن‌ها را دسته بندی و در فایل‌های اکسل مشخص کرد. همچنین نواقص متعدد پرونده را برطرف کرد و نهایتاً پس از تکمیل تحقیقات و ارجاع به کارشناسان متعدد بیش از ۴ هزار نفر از شکات را تعیین تکلیف کرد و حدود هزار و ۶۰۰ نفر پرونده به دادسرا ارسال شد.



قاضی گفت: جلسه امروز دادگاه درخصوص حدود بالغ بر ۸۰۰ نفر شاکی باقی مانده از کیفرخواست تشکیل شده که پرونده‌های آن‌ها به هیئت ۵ نفره کارشناسان از سوی دادگاه ارسال و نظریه کارشناسی به دادگاه واصل شد. ضابط نیز در این پرونده از همان ابتدا تلاش بسیاری کرده است.

سپس در ادامه جلسه دادگاه با دستور قاضی تعدادی از شکات و وکلای آن‌ها در جایگاه حاضر شدند و اظهار داشتند که جهت خرید کینگ‌مانی اموال خود اعم از خانه، ماشین، و طلا را فروختند و خواستار محاسبه و پرداخت اموال خود به قیمت روز را داشتند. شکات در این جلسه دادگاه تقاضای صدور حکم عادلانه را داشتند.

در جلسه دادگاه، متهمان ردیف اول و دوم پرونده و وکلای آن‌ها نیز در جایگاه حاضر شدند و به دفاع از خود پرداختند.

متهم ردیف اول در جلسه دادگاه در بخشی از دفاعیات خود گفت: درخواست دارم کارشناس مالی بانکی، هیئت ۵ نفره و یا ۷ نفره در مورد مالکیت کیف پول‌ها اظهار نظر کنند همچنین مبلغ سود و زیان هر شاکی اعلام شود و بررسی صورت گیرد که آیا فرد شاکی با ما یا صرافی تبادل داشته است یا خیر.

متهم ردیف اول گفت: برای اینکه پرونده سریع‌تر تعیین تکلیف شود از شکاتی که در حال حاضر حضور دارند می‌خواهم با یکدیگر به توافقی برسیم.

متهم ردیف دوم پرونده نیز در جلسه دادگاه به دفاع از خود پرداخت.

وی در دفاعیات خود مدعی شد که در زمان وقوع اتفاقات کینگ مانی در این حوزه اصلاً قانون و مجازاتی تعریف نشده بود. بنا بر نظر مقامات رمز ارز کینگ مانی جعلی است، بنابراین مالی که جعلی است یعنی اصلاً وجود واقعی ندارد و نمی‌تواند مبنای بازپرداخت رد مال قرار گیرد.

وی خطاب به شکات پرونده گفت: خواهش می‌کنم به من فرصتی دهید که با شما صحبت کنم.

پس از اخذ دفاعیات متهمان و وکلای آن‌ها و همچنین اظهارات شکات پرونده، رئیس دادگاه ختم جلسه را اعلام کرد.

به گفته قاضی پرونده، دادگاه در خصوص ۴ هزار شاکی که رأی صادر کرده بود به ازای هر واحد رمز ارز کینگ‌مانی معادل هزار و ۹۴۰ یورو حکم صادر کرده است.

گفتنی است، طبق اعلام دادستان تهران، پیگیری‌های مستمر پرونده کینگ‌مانی در سلسله جلسات هیئت مستشاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران با حضور دادستان تهران و با هدف پیگیری مستمر، دقیق و تخصصی پرونده‌های مهم و کثیرالشاکی منتج به شناسایی چهار ملک به ارزش‌حدود ۹ هزار میلیارد تومان شده است که به محض وصول ثمن، مطالبات تمامی شکات پرداخت شود.