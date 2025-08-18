  1. استانها
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۰۰

ادارات و بانک‌های خراسان شمالی شنبه تعطیل شدند

ادارات و بانک‌های خراسان شمالی شنبه تعطیل شدند

بجنورد- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی گفت: به دلیل افزایش دما و مصرف بالای انرژی، تمامی ادارات، مراکز آموزشی و بانک‌های استان روز شنبه اول شهریورماه تعطیل خواهند بود.

گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم عصر دوشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها اظهار کرد: با توجه به تصمیم شورای هماهنگی مدیریت بحران و با توجه به افزایش دما، افزایش مصرف برق و در راستای جلوگیری از خاموشی‌ها و با هدف مدیریت مصرف انرژی، کلیه ادارات و مؤسسات دولتی، مدارس، آموزشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی به استثنای مراکز امدادی، درمانی خدماتی در روز شنبه تعطیل است.

وی تاکید کرد: از کلیه هم استانی‌های عزیز درخواست می‌شود نسبت به کاهش مصرف برق به منظور کمک به دستگاه‌های خدمات رسان در انجام خدمت رسانی به همه بخش‌های استان همکاری لازم به عمل آورند.

