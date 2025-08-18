به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد افشار سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان داشت: در پی گزارش چندی از فروشندگان مشتریها در یکی از مجتمعهای بزرگ تجاری سطح حوزه و اعلام سرقت از واحدهای صنفی آنها پیگیری موضوع در دستور کار تیم عملیات کلانتری ۱۸۱ چیتگر قرار گرفت.
سرهنگ افشار در ادامه افزود: مأموران با انجام تحقیقات هویت یک نفر سارق شناسایی شد که با ورود به مغازهها و ایجاد حواس پرتی اقدام به سرقت میکرد. مأموران مشخصات ظاهری وی را در اختیار واحدهای گشتی قرار دادند و گشت زنیهای هدفمند در مناطقی که امکان وقوع سرقت وجود داشت آغاز شد.
این مقام انتظامی اضافه کرد: مأموران ساعاتی بعد متهم را در حال ورود به یکی از غرفهها مشاهده کردند و سریعاً جهت دستگیری وی اقدام کردند. متهم با مشاهده مأموران قصد فرار داشت که با هوشیاری و درایت مأموران از این امر باز ماند. در بازرسیهای اولیه از وی یک فقره چک به مبلغ ۸ میلیارد و ۶۸۰ میلیون ریال که بتازگی از یکی از مغازهها به سرقت برده بود کشف شد.
سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت بیان کرد: متهم پس از انتقال به کلانتری به سرقتهای مرتکب شده اعتراف کرد. تا کنون ۶ نفر از شکات این سارق شناسایی شدهاند و شناسایی شکات دیگر در دستور کار پلیس قرار دارد.
سرهنگ افشار به شهروندان توصیه کرد: فروشندگان توجه داشته باشند که حتماً دوربینهای مداربسته در اماکن صنفی خود نصب کنند و نسبت به افرادی که وارد مغازه آنها میشوند آگاه و هوشیار باشند.
