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۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۱:۴۷

در دیدار با کاظمی قمی اعلام شد

تاکید طالبانی بر دستاوردهای مهم سفر احمدی نژاد به عراق

تاکید طالبانی بر دستاوردهای مهم سفر احمدی نژاد به عراق

رئیس جمهوری عراق در دیدار با سفیر جمهوری اسلامی ایران در این کشور، با تاکید بر اینکه سفر اخیر احمدی نژاد به بغداد،دستاوردهای مهمی به همراه داشت ،بر تلاش برای آزادی اتباع ایرانی بازداشت شده در عراق تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، حسن کاظمی قمی سفیر جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه با جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق دیدار و پیام کتبی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران را تسیلم وی کرد.

طالبانی در این دیدار گفت : سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به بغداد دستاورد بزرگی برای عراق به شمار می رود به گونه ای که موانع روانی برای سفر سران سایر کشورها به عراق را درهم شکست.

وی افزود: این سفر روح اعتماد به نفس را در دولت عراق برای برقراری امنیت و تشویق روسای سایر کشورها جهت سفر به عراق دمید.

رئیس جمهوری عراق همچنین متعهد شد تا برای آزادی زندانیان ایرانی در زندانهای عراق تلاشهای جدی انجام دهد.

برپایه این گزارش، اکثر زندانیان ایرانی در زندانهای عراق را افرادی تشکیل می دهند که به طور غیرقانونی برای زیارت عتبات مقدسه در شهرهای کربلا و نجف وارد این کشور شده اند.

کد مطلب 656429

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