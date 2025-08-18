به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امداد و نجات اعلام کرد: در اربعین ۱۴۰۴ نسبت به سال گذشته، تلاش امدادگران، افزایش قرارگاههای امدادی و همکاری سایر دستگاههای مسئول موجب کاهش ۳۰ درصدی متوفیان و ۱۸ درصدی مجروحان تصادفات برونشهری شد.
بر اساس گزارش دبیرخانه کمیسیون ایمنی راهها، در اربعین ۱۴۰۴ نسبت به اربعین ۱۴۰۳، تعداد متوفیان تصادفات از ۹۸۸ نفر به ۶۸۸ نفر کاهش یافته که نشاندهنده کاهش ۳۰ درصدی است. همچنین تعداد مجروحان از ۱۱۵۴۹ نفر به ۹۴۶۲ نفر کاهش یافته که بیانگر کاهش ۱۸ درصدی است.
این موفقیت مرهون تلاش مستمر امدادگران هلالاحمر، افزایش قرارگاههای امدادی و همکاری سایر دستگاههای مسئول در مسیرهای پرتردد زائران است. واکنش سریع به حوادث و امدادرسانی به موقع نقش کلیدی در کاهش تلفات و مجروحان داشته است.
