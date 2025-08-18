  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۱۹:۲۶

جزئیات پیشنهاد مورد موافقت حماس چیست؟

جزئیات پیشنهاد مورد موافقت حماس چیست؟

یک منبع ارشد فلسطینی به جزئیات پیشنهادی اشاره کرد که حماس با آن موافقت کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع ارشد فلسطینی به المیادین گفت: حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجی گران مصری و قطری موافقت کرده‌اند.

این منبع گفت: پیشنهاد شامل عقب‌نشینی ۱۰۰۰ متری از مناطق شمالی و شرقی نوار غزه، به استثنای شجاعیه و بیت لاهیاست.

منبع مذکور افزود: همچنین ۱۰ اسیر زنده اسرائیلی در ازای ۱۴۰ اسیر فلسطینی با محکومیت ابد و ۶۰ اسیر با دوره محکومیت بیش از ۱۵ سال آزاد می‌شوند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد نقشه‌های بازاستقرار در شمال و شرق اصلاح می‌شود. کمک‌های خیلی فوری از زمان اجرایی شدن آتش بس به مقادیر زیاد و به شکل هماهنگ شده طبق توافق نوزده ژانویه ۲۰۲۵ وارد غزه می‌شود.

منبع مذکور اعلام کرد: این کمک‌ها شامل سوخت، آب، برق، بازسازی بیمارستان، نانوایی و تجهیزات آواربرداری است. سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن و نیز هلال احمر و مؤسسات فعال بین‌المللی در غزه اقدام به دریافت و توزیع کمک‌ها می‌کنند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد گذرگاه رفح از هر دو سمت گشوده می‌شود. در ازای هر جسد اسرائیلی ۱۰ پیکر فلسطینی تحویل داده می‌شود. طبق این پیشنهاد همه کودکان و زنان اسیر آزاد می‌شوند.

همزمان یک مسئول مصری اعلام کرد: پیشنهاد جدید آتش بس در غزه شامل تعلیق موقت عملیات نظامی به مدت دو ماه است. این پیشنهاد شامل تبادل اسیران است و نیمی از اسیران اسرائیلی آزاد می‌شوند. این پیشنهاد شامل مسیری برای دستیابی به توافق جامع برای پایان دادن به جنگ است.

کد خبر 6564326

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها