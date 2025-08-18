جزئیات پیشنهاد مورد موافقت حماس چیست؟

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع ارشد فلسطینی به المیادین گفت: حماس و گروه‌های مقاومت فلسطین با پیشنهاد میانجی گران مصری و قطری موافقت کرده‌اند.

این منبع گفت: پیشنهاد شامل عقب‌نشینی ۱۰۰۰ متری از مناطق شمالی و شرقی نوار غزه، به استثنای شجاعیه و بیت لاهیاست.

منبع مذکور افزود: همچنین ۱۰ اسیر زنده اسرائیلی در ازای ۱۴۰ اسیر فلسطینی با محکومیت ابد و ۶۰ اسیر با دوره محکومیت بیش از ۱۵ سال آزاد می‌شوند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد نقشه‌های بازاستقرار در شمال و شرق اصلاح می‌شود. کمک‌های خیلی فوری از زمان اجرایی شدن آتش بس به مقادیر زیاد و به شکل هماهنگ شده طبق توافق نوزده ژانویه ۲۰۲۵ وارد غزه می‌شود.

منبع مذکور اعلام کرد: این کمک‌ها شامل سوخت، آب، برق، بازسازی بیمارستان، نانوایی و تجهیزات آواربرداری است. سازمان ملل و آژانس‌های وابسته به آن و نیز هلال احمر و مؤسسات فعال بین‌المللی در غزه اقدام به دریافت و توزیع کمک‌ها می‌کنند.

این منبع بیان کرد: طبق این پیشنهاد گذرگاه رفح از هر دو سمت گشوده می‌شود. در ازای هر جسد اسرائیلی ۱۰ پیکر فلسطینی تحویل داده می‌شود. طبق این پیشنهاد همه کودکان و زنان اسیر آزاد می‌شوند.

همزمان یک مسئول مصری اعلام کرد: پیشنهاد جدید آتش بس در غزه شامل تعلیق موقت عملیات نظامی به مدت دو ماه است. این پیشنهاد شامل تبادل اسیران است و نیمی از اسیران اسرائیلی آزاد می‌شوند. این پیشنهاد شامل مسیری برای دستیابی به توافق جامع برای پایان دادن به جنگ است.