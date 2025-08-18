پیروزی یک نیمه ای پیکان مقابل ذوب آهن

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پیکان در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با حضور سیستم کمک داور ویدئویی VAR رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان سعید دقیقی به پایان رسید.

در جریان نیمه نخست، پیکان خیلی زود توانست روی دروازه ذوب‌آهن خطرساز شود. در دقیقه ۱۳، ارسال مهاجمان پیکان با اشتباه عرفان قهرمانی در دفع توپ همراه شد و توپ در موقعیتی مناسب مقابل محسن آذرباد قرار گرفت. با این حال، ضربه کم‌دقت این بازیکن باعث شد موقعیت مسلم گلزنی برای خودروسازان از دست برود.

خرید جدید پیکان اولین گلزن این تیم در لیگ برتر

فشارهای پیکان سرانجام در دقیقه ۲۰ نتیجه داد. در شرایطی که مدافعان ذوب‌آهن قصد داشتند با پاسکاری، جریان بازی را آرام کنند، توپ با پاس رو به عقب به پارسا جعفری رسید. اما دروازه‌بان اصفهانی‌ها با یک اشتباه عجیب، توپ را مستقیم به پای کسری طاهری (خرید جدید تیم فوتبال پیکان) کوبید و این بازیکن بدون دردسر توانست دروازه حریف را باز کند تا نخستین گل مسابقه به نام پیکان ثبت شود.