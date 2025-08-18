سوغاتی سه امتیازی پیکان از اصفهان/ ذوب آهن با شکست شروع کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال ذوب آهن و پیکان در هفته اول رقابت‌های لیگ برتر شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد و از ساعت ۱۹:۱۵ با قضاوت حسن اکرمی در ورزشگاه فولادشهر اصفهان و با حضور سیستم کمک داور ویدئویی VAR رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه یک بر صفر به سود شاگردان دقیقی به پایان رسید تا پیکان اولین پیروزی خود در فصل جدید را جشن بگیرد. کسری طاهری زننده تنها گل بازی بود.

در جریان نیمه نخست، پیکان خیلی زود توانست روی دروازه ذوب‌آهن خطرساز شود. در دقیقه ۱۳، ارسال مهاجمان پیکان با اشتباه عرفان قهرمانی در دفع توپ همراه شد و توپ در موقعیتی مناسب مقابل محسن آذرباد قرار گرفت. با این حال، ضربه کم‌دقت این بازیکن باعث شد موقعیت مسلم گلزنی برای خودروسازان از دست برود.

خرید جدید پیکان اولین گلزن این تیم در لیگ برتر

فشارهای پیکان سرانجام در دقیقه ۲۰ نتیجه داد. در شرایطی که مدافعان ذوب‌آهن قصد داشتند با پاسکاری، جریان بازی را آرام کنند، توپ با پاس رو به عقب به پارسا جعفری رسید. اما دروازه‌بان اصفهانی‌ها با یک اشتباه عجیب، توپ را مستقیم به پای کسری طاهری (خرید جدید تیم فوتبال پیکان) کوبید و این بازیکن بدون دردسر توانست دروازه حریف را باز کند تا نخستین گل مسابقه به نام پیکان ثبت شود.

نیمه دوم

دقیقه ۵۱ پرتاب بلند نادر محمدی از اوت، با عبور از عرض محوطه جریمه پیکان، موقعیتی خطرناک ایجاد کرد، اما توپ بدون برخورد با هیچ بازیکنی از کنار دروازه به بیرون رفت.

در دقیقه ۶۴، بازیکنان ذوب‌آهن با یک ارسال خطرناک از جناح راست قصد داشتند دروازه پیکان را تهدید کنند، اما احمد گوهری با خروج به موقع و مهار توپ، این حمله را خنثی کرد.

امید فهمی با حرکتی پا به توپ در دقیقه ۷۰، وارد محوطه جریمه ذوب‌آهن شد و موقعیت خطرناکی خلق کرد، اما ضربه نهایی او به اندازه کافی قدرت نداشت و توپ به راحتی در اختیار پارسا جعفری قرار گرفت.