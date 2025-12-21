سردار رجبی: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت با نگاه مردمی دنبال شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمدحسین رجبی ظهر یکشنبه در بازدید از کارگاههای ساخت اِلمان های شهدا در ارومیه اظهار کرد: شهدا مختص یک طیف، جریان یا قشر خاص نیستند، بلکه متعلق به همه آحاد جامعهاند و یاد و راه آنان سرمایهای مشترک برای حفظ وحدت، همدلی و انسجام ملی است.
وی افزود: آذربایجان غربی مظهر مجاهدت، ایثار و رشادتهای ماندگار رزمندگان و شهدایی است که با فداکاری و ازخودگذشتگی، امنیت، عزت و سربلندی امروز کشور را رقم زدهاند، این استان در مقاطع مختلف تاریخی، نقش برجستهای در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی ایران اسلامی ایفا کرده است.
سردار رجبی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوزه ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: اهتمام شهرداری ارومیه به پاسداشت ارزشهای انقلاب اسلامی و زنده نگهداشتن یاد و نام شهدا، نقش مهمی در تقویت هویت فرهنگی و انقلابی جامعه، بهویژه در میان نسل جوان، ایفا میکند.
وی افزود: حضور مقامات عالیرتبه کشوری در کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، حساسیت و اهمیت این رویداد بزرگ فرهنگی و ارزشی را بیش از پیش افزایش داده و مسئولیت دستاندرکاران را در برگزاری شایسته و در شأن مقام والای شهدا دوچندان کرده است.
۲۵۰ سازه با تمثال شهدا در ارومیه نصب شده است
شهردار ارومیه گفت: بیش از ۲۵۰ سازه با تمثال شهدا ویژه برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در سطح شهر نصب شده است تا یاد و خاطره شهدا در تمام نقاط شهری بهصورت محسوس و تأثیرگذار حفظ شود و فرهنگ ایثار و شهادت در بین شهروندان ترویج یابد.
آیدین رحمانی در این بازدید افزود: ساخت مجسمه و تندیس شهید والامقام آقا مهدی باکری در دستور کار مدیریت شهری قرار گرفته است تا یاد و خاطره این شهید بزرگوار در فضای عمومی شهر به شکلی شایسته و ماندگار گرامی داشته شود.
شهردار ارومیه، با اشاره به اقدامات مدیریت شهری در راستای بزرگداشت کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی گفت: اجرای نقاشیهای دیواری به مساحت سه هزار متر مربع، نصب ۵۰۰ سازه تبلیغاتی با موضوع شهدا و ایثارگری و همچنین نصب ۲۰۰ تابلو شهدا در محلات شهر، به ویژه کوچههایی که به نام شهدا مزین شدهاند، از جمله برنامههای فرهنگی و هنری شهرداری برای گرامیداشت یاد و خاطره کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی است.
رحمانی، در بخش دیگری از سخنان خود گفت: چاپ و نصب بیش از ۳۵۰ پرچم مزین به تصاویر شهدا در سطح شهر، اجرای فضاسازی در ۵۰ نقطه از شهر با چیدمانهای مونوگرامهای دوران دفاع مقدس و همچنین نصب و برگزاری مراسم اهتزاز پرچم کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی در پارک جنگلی، از جمله اقدامات شهرداری برای گرامیداشت یاد و خاطره شهدای استان است.
وی ادامه داد: ایجاد غرفهها و نمایشگاههای شهدا به مناسبت گرامیداشت کنگره ۱۲ هزار شهید آذربایجان غربی، اجرای برنامه (پنجشنبههای شهدایی) در فرهنگسراهای شهرداری و برپایی موکبهای فرهنگی کنگره در نقاط مختلف شهر از جمله اقدامات مدیریت شهری برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در ارومیه است.
