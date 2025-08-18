امتحانات دانشگاه های استان تهران شنبه طبق برنامه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی استانداری تهران اعلام کرد: با توجه به اعلام محمد صادق معتمدیان، استاندار تهران مبنی بر تعطیلی کلیه ادارات و نهادهای دولتی به جز واحدهای امدادی، درمانی، انتظامی و شعب کشیک بانکها در روز شنبه اول شهریورماه ۱۴۰۴، بدینوسیله به اطلاع میرساند که امتحانات دانشگاهها مطابق برنامه اعلامشده توسط خود دانشگاهها برگزار خواهد شد و تعطیلی ادارات تأثیری بر برگزاری امتحانات نخواهد داشت.
در این اطلاعیه آمده است: از تمامی دانشجویان و اعضای محترم هیئت علمی تقاضا میشود ضمن رعایت مقررات مصرف انرژی، در صورت حضور در دانشگاه، نکات بهداشتی و ایمنی را رعایت کنند.
