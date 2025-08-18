دید افقی در فرودگاه زاهدان در پی طوفان شن به ۶۰۰ متر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حیدری گفت: در تاریخ ۲۷ مرداد ۱۴۰۴ طوفان شدید همراه با گردوخاک بخش‌های مختلف استان را تحت تأثیر قرار داد.

مدیر کل هواشناسی استان سیستان و بلوچستان افزود: در شمال استان، به‌ویژه شهرستان زابل، سرعت وزش باد به ۱۱۵ کیلومتر بر ساعت رسید و دید افقی را تا ۶۰۰ متر کاهش داد؛ در زهک نیز باد با سرعت ۷۶ کیلومتر بر ساعت وزید و دید افقی به حدود ۶۰۰ متر محدود شد؛ همچنین دید افقی در فرودگاه زاهدان به ۶۰۰ متر رسید.

وی بیان کرد: دامنه این پدیده تنها به منطقه سیستان محدود نماند و در مرکز و جنوب شرق استان نیز موجب کاهش محسوس دید شد، به‌گونه‌ای که در زاهدان دید افقی به ۶۰۰ متر و در سراوان به حدود هزار متر کاهش یافت.

محسن حیدری افزود: در شمال استان تا اواخر هفته به ویژه صبح‌ها وزش باد شدید و گردوخاک، نقاط مستعد طوفان گردوخاک و احتمال اختلال در تردد جاده‌ای محور مواصلاتی زاهدان به زابل و نهبندان پیش بینی می‌شود، طی این مدت در زاهدان، نواحی مرکزی و برخی نقاط جنوب استان وزش باد نسبتاً شدید و پدیده غبار غالب خواهد بود.

وی توصیه کرد: هنگام وقوع گردوخاک، بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از تردد غیرضروری پرهیز کنند، همچنین رعایت نکات ایمنی در ترددهای جاده‌ای، محافظت از گلخانه‌ها و محصولات کشاورزی و پرهیز جدی از کار در ارتفاعات ضروری است.