خطیبی: به لحاظ فوتبالی از خیبر خیلی بهتر بودیم

به گزارش خبرنگار مهر، رسول خطیبی در نشست خبری بعد از بازی با تیم فوتبال خیبر خرم آباد، اظهار داشت: شروع خوب و طوفانی داشتیم، موقعیت داشتیم، می‌توانستیم به گل سوم هم برسیم، روی ضربات ایستگاهی ما خوب عمل نکردیم و موقعیت‌هایی که به آنها داده بودیم روی ضربات ایستگاهی تبدیل به گل شد.

وی عنوان کرد: از دقیقه ۴۰ تا ۴۵ من فکر می‌کنم تیم خیبر خوب بازی کرد، اشتباهات فردی باعث شد که گل دوم را خوردیم، در نیمه دوم هم فکر می‌کنم تیم حریف فقط یک موقعیت داشت، آن هم تبدیل به گل شد، ولی از دقیقه ۶۰ به بعد بازی دست ما بود و تیم حریف عقب نشینی کرد.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان، ادامه داد: ما دو هیچ جلو بودیم، وقت کشی نکردیم، اما تیم حریف گل سوم را که زد، چند بار گلر و بازیکنان خودشان را به زمین زدند، من فکر می‌کنم کار درستی نبود از تیم «مهدی رحمتی»، در شأن فوتبال ما نیست که این کارها را کنیم.

خطیبی با تاکید بر اینکه بچه‌ها تلاش خود را کردند، به عنوان بازی اول به لحاظ فوتبالی خیلی بهتر از خیبر بودیم، گفت: دیشب هم سه نفر از بازیکنانمان که رویشان حساب کرده بودیم، گفتند که کارت‌هایشان صادر نشده است، این مقداری شاکله تیم را به هم زد، ولی در کل از تیم خودم و بازیکنانم از لحاظ فوتبالی راضی هستم، مطمئن باشید این تیم خیلی حرف‌ها در لیگ برتر خواهد داشت.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به حضور بانوان در ورزشگاه تختی خیبر خرم آباد، گفت: حضور بانوان خیلی پرشور بود، من فکر می‌کنم کل استادیوم پر شده بود.

سرمربی تیم فوتبال مس رفسنجان، گفت: امیدوارم همان طوری که امروز تشویق کردن، با فرهنگ بالا، خودش نقطه مثبتی از تیم هواداران خیبر است، واقعاً خوب تشویق کردند.