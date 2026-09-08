خبرگزاری مهر- گروه استانها: مسئله کمبود فضای آموزشی در کوهدشت، موضوعی تازه و محدود نیست؛ مسئلهای که از محلههای شهری تا شهرکهای حاشیهای امتداد پیدا کرده و با افزایش جمعیت دانشآموزی، ضرورت آن برای خانوادهها و مسئولان بیش از گذشته آشکار شده است.
کوهدشت از نظر جمعیت دانشآموزی نیز جایگاه قابل توجهی در لرستان دارد و همین موضوع، ضرورت توجه به توسعه زیرساختهای آموزشی این شهرستان را دوچندان میکند.
اما چالش کوهدشت تنها کمبود تعداد مدارس نیست؛ بخشی از مسئله به فرسودگی فضاهای موجود بازمیگردد. آمار مربوط به طرح شهید عجمیان نیز تصویری از وضعیت فرسودگی مدارس این شهرستان ارائه میدهد؛ جایی که سهمیه اولیه ایزوگام حدود سه هزار مورد بوده، اما به گفته مدیر آموزشوپرورش کوهدشت، به دلیل حجم بالای نیاز و فرسودگی مدارس، میزان مصرف به بیش از ۱۲ هزار مورد رسیده است.
اکنون آموزشوپرورش کوهدشت در انتظار سفر مدیرکل آموزشوپرورش استان و پیگیری موضوع از طریق مجموعه نوسازی مدارس است؛ مسیری که میتواند بخشی از کمبودهای انباشتهشده این شهرستان را در دستور کار قرار دهد.
در چنین شرایطی، توسعه فضاهای آموزشی دیگر صرفاً یک مطالبه عمرانی نیست، بلکه مستقیماً با کیفیت آموزش، تراکم کلاسها و عدالت آموزشی ارتباط پیدا میکند؛ بهویژه در شهرستانی که جمعیت دانشآموزی قابل توجهی دارد و برخی مناطق آن هنوز از ابتداییترین زیرساختهای آموزشی مورد نیاز برخوردار نیستند.
کمبود حدود ۲۰ مدرسه در فضای شهری کوهدشت
«فرید بهرامی» مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت در گفتوگوی مشروح با خبرنگار مهر، با اشاره به کمبود فضاهای آموزشی در این شهرستان اظهار داشت: در این خصوص پیش از این نیز در جمع همکاران فرهنگی که در حوزه خبرنگاری فعالیت دارند، توضیحاتی ارائه کردم.
وی افزود: حدود ۲۰ مدرسه در فضای شهری شهرستان کوهدشت کم داریم. اگر یک حساب سرانگشتی انجام دهیم، باید برای حدود چهار تا پنج هزار دانشآموز فضای آموزشی دولتی فراهم کنیم که این موضوع نیازمند توجه جدی است.
سرانه دانشآموزی کوهدشت بالاتر از میانگین کشور است
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت با اشاره به وضعیت سرانه دانشآموزی در این شهرستان تصریح کرد: سرانه دانشآموزی نسبت به مدارس غیردولتی در کل کشور حدود ۱۵ نفر است، اما این رقم در شهرستان کوهدشت با احتساب مناطق روستایی حدود ۴۰ نفر و بدون احتساب مناطق روستایی به حدود ۶۰ نفر میرسد.
بهرامی تأکید کرد: این آمار، ارقامی نیست که بتوان بهسادگی از کنار آنها گذشت و باید با دقت مورد توجه قرار گیرد؛ چراکه نشاندهنده میزان قابل توجه کمبود فضای آموزشی در شهرستان است.
کمبود فضای آموزشی و ورزشی به مسئولان اعلام شده است
وی ادامه داد: ما این موضوع را به فرماندار شهرستان اعلام کردهایم و همچنین طی نامهای به مدیرکل آموزشوپرورش استان نیز کمبودهای موجود در حوزه فضای آموزشی و ورزشی را اعلام کردهایم.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت گفت: میزان کمبود فضای آموزشی و ورزشی شهرستان مشخص است و این موضوع را به مسئولان مربوطه منتقل کردهایم تا در برنامهریزیها و اقدامات آینده مورد توجه قرار گیرد.
فرسودگی مدارس کوهدشت و ضرورت نوسازی فضاهای آموزشی
بهرامی در ادامه با اشاره به وضعیت فضاهای آموزشی در شهرکهای امام خمینی، نادی و مسکن مهر، اظهار داشت: مشکل کمبود فضای آموزشی فقط به این مناطق محدود نمیشود و سایر نقاط شهرستان کوهدشت نیز از فضای آموزشی مناسب برخوردار نیستند.
بسیاری از همان فضاهای آموزشی قدیمی همچنان مورد استفاده قرار میگیرند و تغییر و توسعه متناسبی در آنها ایجاد نشده است
وی افزود: اگر در مناطقی مانند تازهآباد و خیابان حسابی نیز بررسی و بازدیدی داشته باشید، وضعیت فضاهای آموزشی شهرستان را بهتر میتوانید مشاهده کنید. تا جایی که اطلاع دارم، اگر اشتباه نکنم، طی ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته در فضای شهری کوهدشت مدرسه جدیدی احداث نشده است.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت ادامه داد: خود من حدود ۳۰ سال پیش دانشآموز بودم و دوران ابتدایی را در کوهدشت گذراندم و بعد به واسطه شغل پدرم به خرمآباد منتقل شدیم. وقتی امروز مدارس کوهدشت را میبینم، بسیاری از همان فضاهای آموزشی قدیمی همچنان مورد استفاده قرار میگیرند و تغییر و توسعه متناسبی در آنها ایجاد نشده است.
مصرف چندبرابری ایزوگام برای مدارس کوهدشت
بهرامی با اشاره به وضعیت فرسودگی مدارس شهرستان تصریح کرد: در طرح شهید عجمیان، سهمیه شهرستان کوهدشت برای ایزوگام حدود سه هزار مورد بود، اما به دلیل فرسودگی و پوسیدگی شدید فضاهای آموزشی، میزان مصرف ما به حدود ۱۲ هزار و اندی مورد رسید.
وی افزود: این موضوع نشان میدهد که میزان نیاز مدارس شهرستان بسیار بیشتر از سهمیهای بوده که در ابتدا برای کوهدشت در نظر گرفته شده بود و بخش قابل توجهی از مدارس با مشکلات ناشی از فرسودگی مواجه هستند.
هزینهکرد قابل توجه برای بهسازی مدارس
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت همچنین گفت: در حوزه رنگآمیزی و بهسازی نیز حدود ۲۰۰ گالن رنگ در مدارس شهرستان کوهدشت هزینه کردیم که میزان آن نسبت به سایر مناطق استان بیشتر بود.
بهرامی تأکید کرد: این میزان مصرف در حوزه بهسازی، رنگآمیزی و ایزوگام، بیانگر شرایط فضاهای آموزشی شهرستان و حجم بالای نیاز مدارس کوهدشت به تعمیر، مرمت و نوسازی است و ضرورت توجه بیشتر به توسعه و بهسازی فضاهای آموزشی این شهرستان را نشان میدهد.
پیگیری کمبود فضای آموزشی از نوسازی مدارس
بهرامی در ادامه با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع کمبود فضاهای آموزشی شهرستان اظهار داشت: ما این موضوع و میزان کمبودها را طی نامهای به ادارهکل نوسازی مدارس اعلام کردهایم و موضوع را با فرماندار شهرستان نیز در میان گذاشتهایم.
وی افزود: منتظر هستیم مدیرکل آموزشوپرورش استان سفری به شهرستان کوهدشت داشته باشند تا از طریق ایشان و همچنین مجموعه نوسازی مدارس کشور، موضوع کمبود فضاهای آموزشی را بهصورت جدیتر پیگیری کنیم.
کوهدشت از نظر امکانات آموزشی نیازمند توجه ویژه است
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به این شهرستان تصریح کرد: کوهدشت از لحاظ امکانات، شهرستانی محروم است و باید به شرایط آن توجه بیشتری شود. این شهرستان از نظر جمعیت دانشآموزی نیز جایگاه قابل توجهی در استان دارد.
بهرامی ادامه داد: کوهدشت با احتساب خرمآباد که دارای دو ناحیه آموزشوپرورش است، چهارمین منطقه پرجمعیت دانشآموزی استان محسوب میشود و اگر خرمآباد را بهعنوان یک شهرستان در نظر بگیریم، کوهدشت از نظر جمعیت دانشآموزی در جایگاه سوم قرار میگیرد.
وی تأکید کرد: با توجه به این شرایط، قطعاً باید به شهرستان کوهدشت رسیدگی ویژهای شود و کمبودهای موجود در حوزه فضای آموزشی مورد توجه قرار گیرد.
احداث مدارس در فضای شهری؛ اولویت اصلی آموزشوپرورش کوهدشت
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت گفت: یکی از اولویتهای اصلی ما، احداث مدارس جدید در فضای شهری کوهدشت است؛ چراکه کمبود فضای آموزشی در مناطق شهری، بهویژه با توجه به رشد جمعیت و نیاز دانشآموزان، یکی از مسائل جدی شهرستان محسوب میشود.
بهرامی خاطرنشان کرد: امیدواریم با پیگیری ادارهکل آموزشوپرورش، نوسازی مدارس و حمایت مسئولان شهرستان و استان، زمینه برای توسعه فضاهای آموزشی و احداث مدارس جدید در کوهدشت فراهم شود.
دریافت وجه در مدارس خارج از موارد قانونی ممنوع است
بهرامی در بخش دیگری از سخنان خود درباره موضوع دریافت وجه از والدین دانشآموزان در مدارس هم اظهار داشت: این سؤال دو بخش دارد. نخست اینکه دریافت وجه در مدارس قطعاً ممنوع است، مگر در مواردی که قانون مشخص کرده باشد.
وی افزود: پیش از اینکه خدمت شما برسم، یکی از دوستان خبرنگار پیامی به من داد و اعلام کرد که در یکی از مدارس مبلغ دو میلیون تومان از دانشآموزان دریافت میشود. بلافاصله موضوع را از طریق واحد بازرسی پیگیری کردم تا مشخص شود این مبلغ بابت چه مواردی دریافت شده است.
هزینه کتاب درسی، بیمه و لباس فرم از موارد قانونی است
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت ادامه داد: یکی از موارد، هزینه ثبتنام کتابهای درسی است که قانونی بوده و دانشآموز باید این مبلغ را پرداخت کند.
بهرامی تصریح کرد: همچنین در پایههای اول، هفتم و دهم موضوع لباس فرم دانشآموزان مطرح است که لباس فرم باید از طریق دو هنرستان شهرستان تأمین شود و فرآیند مربوط به آن نیز باید از طریق مناقصه انجام شود. هزینه بیمه دانشآموزان نیز از دیگر موارد قانونی است که باید دریافت شود.
وی گفت: بنابراین برای دانشآموزان پایههای اول، هفتم و دهم، هزینه مربوط به لباس فرم، ثبت کتابهای درسی و بیمه دریافت میشود. درباره میانپایهها نیز اعلام کردهایم که موضوع لباس فرم بر عهده والدین باشد.
دریافت وجه خارج از چارچوب قانونی ممنوع است
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت با اشاره به مبلغ حدود دو میلیون تومانی این هزینهها اظهار داشت: مجموع این مبالغ ممکن است حدود دو میلیون تومان باشد، اما نکته مهم این است که این پول به حساب آموزشوپرورش شهرستان واریز نمیشود. بخشی از آن بابت لباس فرم به حساب هنرستانها واریز میشود، هزینه ثبت کتابهای درسی به حساب استان میرود و مبلغ بیمه نیز مربوط به بیمه خود دانشآموز است.
بهرامی تأکید کرد: خارج از این موارد، هرگونه وجهی که از دانشآموزان و والدین دریافت شود، ممنوع و خلاف قانون است و قطعاً با مدیر مدرسه متخلف برخورد خواهد شد.
بهرامی: با مدیران متخلف برخورد میکنیم
وی از والدین دانشآموزان خواست موارد تخلف را گزارش کنند و گفت: اگر هرکدام از اولیا در این زمینه موردی را مشاهده کردند، میتوانند موضوع را به شما بهعنوان رسانه، سایر رسانهها یا مستقیماً به بنده اعلام کنند.
مدیر آموزشوپرورش شهرستان کوهدشت خاطرنشان کرد: تمام موارد را بهطور جدی بررسی میکنم و اگر مشخص شود مدیری خارج از چارچوبهای قانونی از والدین وجهی دریافت کرده است، قطعاً با مدیر متخلف برخورد خواهد شد.
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