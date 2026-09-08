حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای هواشناسی نشان می دهد که از امروز ( سه شنبه ) تا روز ( شنبه ) هفته آینده، غبار محلی، در طول روز افزایش سرعت باد و در صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.
وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیش بینی می شود.
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