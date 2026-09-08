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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۵۲

غبار محلی و مه صبحگاهی مهمان بوشهری‌ها تا شنبه؛ دریا مواج می‌شود

غبار محلی و مه صبحگاهی مهمان بوشهری‌ها تا شنبه؛ دریا مواج می‌شود

بوشهر- کارشناس هواشناسی بوشهر از تداوم غبار محلی و افزایش سرعت باد تا شنبه خبر داد و گفت: ارتفاع موج دریا گاهی به ۱۲۰ سانتی‌متر می‌رسد.

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می دهد که از امروز ( سه شنبه ) تا روز ( شنبه ) هفته آینده، غبار محلی، در طول روز افزایش سرعت باد و در صبحگاه در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی پیش بینی می شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا جنوب غربی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردرساعت خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر پیش بینی می شود.

کد مطلب 6940784

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