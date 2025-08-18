رحمتی: خیبر دونده و جنگجو بود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رحمتی در نشست خبری بعد از بازی با مس رفسنجان، اظهار داشت: در ابتدا باید تشکر ویژه از طرفداران تیم خیبر کنم، هم آقایان دم هتل ما را سورپرایز کردند و هم بانوان محترم، ما داخل استادیوم آمدیم واقعاً سورپرایز شدیم.
خیبر دونده و جنگجو بود
وی عنوان کرد: غافلگیری یک ربع و ۲۰ دقیقه اول بازی هم بهخاطر جو استادیوم بود، چون ما واقعاً آمادگی این استقبال را نداشتیم، واقعاً تشکر میکنم، این برد هدیه به این عزیزان است و حق این عزیزان بود که از این بازی و سه امتیاز لذت ببرند، بهخاطر اینکه دقیقاً ۹۶ دقیقه تمام بانوان سرپا ایستاده بودند و یکصدا تیم را حمایت میکردند.
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه با اشاره به بازی امروز، گفت: شرایط بازی طبیعی بود، ما یک ربع و ۲۰ دقیقه اول بهخاطر اینکه از بدنسازی در بیاییم مقداری بدن بچهها سنگین بود و تا راه افتادند مقداری زمان برد، دقیقاً عکس این قضیه را در تیم مقابل دیدیم، آنها خیلی خوب شروع کردند، ولی نباید اشتباهات و اتفاقاً بدی که در این بازی برایمان افتاد پشت این سه امتیاز قائم شوند، اصلاً تیمی نیستیم که در ۲۰ دقیقه اول دو گل بخوریم و با آن شرایط بخواهیم بازی کنیم.
رحمتی، ادامه داد: بچهها بعد از دو هیچ خیلی خوب برگشتند، خیلی خوب بازی کردند، چندین و چند موقعیت گل دیگر هم داشتیم، اما فکر میکنم طبیعی بود که دقایق آخر بازی بچهها خستهتر باشند، عقبتر برویم و تحتفشار باشیم.
وی تأکید کرد: هنوز جا دارد که کار کنیم، تلاش کنیم، زحمت بکشیم، اتفاقی که امروز دیدید خاصیت و ماهیت تیم دونده، جنگجو و جوان است.
به ۲ بازیکن باتجربه نیاز داریم
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه امروز همه بازیکنان واقعاً زحمت کشیدند، گفت: ما در ضربات ایستگاهی خیلی کارکرده بودیم، در پیش فصل هم فکر میکنم دو یا سه گل در ضربات ایستگاهی زده بودیم، خدا را شکر در این ضربات هم به گل رسیدیم.
رحمتی با بیان اینکه بعد از نتیجه دو هیچ، ما یک جابهجایی در زمین داشتیم، کلاً وسط زمین را دست گرفتیم و شرایط بازی کامل به نفع ما چرخید، گفت: ما دو بازیکن باتجربه نیاز داریم، اما باید شرایط باشگاه را هم در نظر بگیریم، دیشب با یکی از بازیکنان بزرگ صحبت کردم، گفت اگر شرایط فراهم شود، مطمئناً از وجودش ما استفاده خواهیم کرد.
وی ادامه داد: به بازیکن باتجربه نیاز داریم، ولی باید شرایط باشگاه و مالک محترم را در نظر بگیریم چرا که ایشان همه چیز را برای مردم شهرش گذاشته و فکر میکنم اینطور افرادی که برای خوشحالی یک شهر و همشهری خود هزینه میکنند، آدمهای خیلی بزرگی هستند. ایشان زحمت کشیدند بلیتهای بازی امروز را زحمت کشیدند و رایگان کردند.
تشویقهای ادامهدار باعث شد که تیم ما برگردد
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد در ادامه سخنان خود با اشاره به صحبتهای «خطیبی» سرمربی تیم مسن رفسنجان در مورد وقتکشی بازیکنان خیبر، گفت: شرایط بازی اینگونه بود، برخورد سربهسر بود، ما کجا بازیکنانمان افتادهاند؟ ما اصلاً هدفمان این نبود، ما لیاقت این پیروزی را داشتیم، نوش جان بازیکنان، مردم این شهر و طرفداران. باید برویم آماده شویم برای بازی با تیم خیلی خوب آلومینیوم، بازی سختی هفته آینده داریم.
رحمتی در ادامه سخنان خود، گفت: جو استادیوم و تشویقهای ادامهدار باعث شد که تیم ما برگردد.
وی با اشاره به تیم داوری بازی، گفت: اولین بازی بود، آقای منصوریان از داورهای خیلی خوب است، واقعاً صحنههای حساس را خیلی خوب سوت زد، اعتراضی که داشتیم سر همان یکی و دوتا اوتی بود که لب خط شد و یکی از آنها هم منجر به این شد که ما گل اول را خوردیم، وگرنه داوری مشکل دیگری نداشت و در تمام صحنهها حضور داشت و خیلی هم خوب قضاوت کرد.
