اهتمام نهادهای فرهنگی به ارتقای مساجد آبادان

به گزارش خبرنگار مهر، عصر دوشنبه جلسه تخصصی بررسی نیازمندی‌های مساجد شهرهای آبادان، چوئبده و اروندکنار به میزبانی سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این جلسه، ائمه جمعه، مسئولان حوزه علمیه، سازمان اوقاف، سازمان منطقه آزاد اروند و دیگر نهادهای مرتبط با امور مساجد حضور داشتند و به بررسی مسائل و نیازهای تخصصی مساجد این سه شهر پرداختند.

سیدمحمد مولوی، نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربه دوره قبل مجلس اظهار کرد: در دوره قبل تمرکز ما بر روی نمازخانه مدارس بود.

مسجد رکن اصلی جامعه است و در شهرستان آبادان ۱۹۲ مسجد وجود دارد.

وی ادامه داد: این جلسات به صورت مستمر برگزار می‌شوند و اعتبارات لازم برای مساجد و حوزه‌های علمیه تأمین شده است. اکنون با نسلی مواجه هستیم که نگاه و نیازهای جدیدی دارند و لازم است برنامه‌های فرهنگی مساجد با ایده‌های نو، جذاب و کاربردی مانند جشنواره غذا (ویژه بانوان) برگزار شود.

نماینده مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی همچنین بر نقش سازمان منطقه آزاد اروند در حمایت از فعالیت‌های فرهنگی مساجد اشاره کرد و افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس نیز می‌تواند برنامه‌هایی برای کیفیت‌بخشی به امور فرهنگی مساجد در سراسر کشور داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین غبیشاوی، امام جمعه آبادان نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت ساماندهی امور مساجد اظهار کرد: امور مساجد متنوع است که از جمله آنها تجهیز، ایجاد منابع پایدار و ارائه خدمات فرهنگی با کمک اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت و همکاری نهادهای مرتبط است و قرارگاه فرهنگی مساجد تصمیم گرفت تا نواقص و کمبودهای مساجد برطرف شود و خدمات بهتر و مؤثرتری ارائه شود.