حاجی میرزایی: ۹ تفاهمنامه میان ایران و ارمنستان امضا خواهد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیسجمهور در جریان سفر هیئت ایرانی به ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان با وجود تفاوتهای فرهنگی، بخشی از یک تمدن مشترک به شمار میروند.
وی افزود: جلسهای با ایرانیان مقیم ارمنستان داشتیم و مسائل و مشکلاتشان را مطرح کردند. هیئت ایرانی از مسجد کبود ایروان بازدید کرد و قرار است فردا با نخست وزیر ارمنستان دیداری داشته باشد.
رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: ۹ تفاهمنامه در این سفر به امضا خواهد رسید و گروهی از تجار ایرانی از روز گذشته وارد ارمنستان شدهاند تا گفتگوهایی با بخش تجاری این کشور انجام دهند. توسعه همکاریهای تجاری یکی از اهداف اصلی این سفر خواهد بود.
