۲۷ مرداد ۱۴۰۴، ۲۲:۵۹

حاجی میرزایی: ۹ تفاهمنامه میان ایران و ارمنستان امضا خواهد شد

رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: ۹ تفاهمنامه درجریان سفر رئیس جمهور به ارمنستان امضا می‌شود و گروهی از تجار ایرانی از روز گذشته وارد ارمنستان شده‌اند تا گفتگوهایی با بخش تجاری این کشور انجام دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور در جریان سفر هیئت ایرانی به ارمنستان گفت: ایران و ارمنستان با وجود تفاوت‌های فرهنگی، بخشی از یک تمدن مشترک به شمار می‌روند.

وی افزود: جلسه‌ای با ایرانیان مقیم ارمنستان داشتیم و مسائل و مشکلات‌شان را مطرح کردند. هیئت ایرانی از مسجد کبود ایروان بازدید کرد و قرار است فردا با نخست وزیر ارمنستان دیداری داشته باشد.

رئیس دفتر رئیس جمهور اظهار کرد: ۹ تفاهمنامه در این سفر به امضا خواهد رسید و گروهی از تجار ایرانی از روز گذشته وارد ارمنستان شده‌اند تا گفتگوهایی با بخش تجاری این کشور انجام دهند. توسعه همکاری‌های تجاری یکی از اهداف اصلی این سفر خواهد بود.

