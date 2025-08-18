بازدید پزشکیان از مسجد کبود ایروان و اقامه نماز با نمازگزاران

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور شامگاه دوشنبه ۲۷ مرداد، در جریان سفر به ارمنستان، با حضور در محل مسجد کبود ایروان، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مسجد، همراه با نمازگزاران، نماز مغرب و عشاء خود را اقامه کرد.
مسجد جامع کبود ایروان (مسجد مدرسه حسینعلی خان) متعلق به قرن هجدهم میلادی، برابر با قرن دوازدهم قمری است که در نزدیک میدان (بازار تاریخی شهر ایروان) برپا شده است؛ مکانی که امروزه در بنایی سرپوشیده و عظیم موسوم به بازار قدیم مورد استفاده است.
مسجد کبود، به نام حسینعلی خان، بانی آن نیز شناخته میشود. این مسجد مدرسه، که نقش مسجد جامع (اصلی) شهر را ایفا می کرده، در ۱۱۷۹ قمری با هزینهای بالغ بر ۶ هزار تومان که حسینعلی خان (قاجار) بیگلر بیگی، حاکم ایروان، آن را پرداخت کرده بود، احداث شده و امروزه در مرکز شهر جای گرفته است.
بین سالهای ۱۸۲۶۱۹۱۲ میلادی وضعیت بنا سالم و مسجد نسبتاً فعال بود، اما به تدریج بافتهای اطراف آن تحلیل رفت و در پی تأثیرات نظام کمونیستی در ارمنستان، فعالیتهای مذهبی آن نیز به تدریج تعطیل شد تا اینکه در نهایت، در ۱۹۹۶ میلادی با آغاز همکاریهای ایران و ارمنستان برای احیای این مسجد، مرمت این بنای تاریخی در دستور کار قرار گرفت.
در ۱۹۳۰ میلادی، به همت و با تدبیر برخی از روشنفکران و به منظور نجات مسجد از نابودی و تخریب، با کسب اجازه از مقامات دولتی، این مسجد تبدیل به موزه تاریخ طبیعی و موزه تاریخ ایروان شد.
