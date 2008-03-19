کاهش 40 درصدی تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال

دکتر رضا دهقانپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته 56 مورد از مصدومان چهارشنبه سوری به صورت سرپایی درمان یا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده بودند که این آمار امسال به 35 مورد کاهش یافت. این امر حاکی از کاهش 40 درصدی آمار مصدومان امسال نسبت به سال گذشته است.

وی تصریح کرد: از 35 مصدوم چهارشنبه آخر سال 10 نفر به صورت سرپایی مداوا و 25 نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند. رئیس اورژانس تهران سوختگی، آسیب‌های چشمی و ضربه به دست و پا را بیشترین موارد صدمات در چهارشنبه‌سوری امسال عنوان کرد.

دهقانپور خاطرنشان ساخت: همچنین تعدادی از زنان و مردان به دلیل مشکل عصبی ناشی از صدای مهیب انفجارها شب گذشته به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.