  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۹ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۲۹

دهقانپور خبر داد؛

کاهش 40 درصدی تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال

کاهش 40 درصدی تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال

رئیس اورژانس تهران از کاهش 40 درصدی تعداد مصدومان چهارشنبه آخر سال نسبت به سال گذشته خبر داد.

دکتر رضا دهقانپور در این باره به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته 56 مورد از مصدومان چهارشنبه سوری به صورت سرپایی درمان یا به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی منتقل شده بودند که این آمار امسال به 35 مورد کاهش یافت. این امر حاکی از کاهش 40 درصدی آمار مصدومان امسال نسبت به سال گذشته است.

وی تصریح کرد: از 35 مصدوم چهارشنبه آخر سال 10 نفر به صورت سرپایی مداوا و 25 نفر نیز به بیمارستان منتقل شدند. رئیس اورژانس تهران سوختگی، آسیب‌های چشمی و ضربه به دست و پا را بیشترین موارد صدمات در چهارشنبه‌سوری امسال عنوان کرد.

دهقانپور خاطرنشان ساخت: همچنین تعدادی از زنان و مردان به دلیل مشکل عصبی ناشی از صدای مهیب انفجارها شب گذشته به بیمارستان‌ها منتقل شده‌اند.

کد مطلب 656454

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها