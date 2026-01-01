به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی فاطمی ظهر پنج شنبه در حاشیه سفر وزیر می ای فرهنگی به شهرستان طبس اظهارکرد: پروژه بومگردی کاروانسرای جوخواه یکی از پروژه‌های خوب هست که می‌تواند پروژه شاخص و باعث آبرویی برای شهرستان و استان باشد.

مدیر کل گردشگری داخلی وزارت میراث فرهنگی بیان کرد: این پروژه شامل دو بخش سرمایه گذاری در یک بنای تاریخی ثبت شده در فهرست میراث ملی است که سرمایه گذار توانسته با فاز بندی مجزا پروژه‌ها انجام دهد.

وی افزود: بخشی از پروژه مرمتی فاز اول انجام شده و تجهیزات هم خریداری شده ولی برای تکمیل پروژه نیازمند تسهیلات است که تلاش می‌کنیم از منابع ملی برای پرداخت تسهیلات به سرمایه گذار کمک کنیم.

فاطمی ادامه داد: این کاروانسرا شاملو بخش قاجاری و پهلوی است.

گفتنی است سال شروع مرمت این پروژه دیماه ۹۶ و سال اتمام آن خرداد ۱۴۰۰ بوده است.

همچنین میزان هزینه برای این پروژه ۲۲ میلیاردتومان تومان و مدیران تسهیلات نیز دو میلیارد و ۹۸۰ میلیون تومان بوده است.