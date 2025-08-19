رشد ۲۶ درصدی جابجایی کالا طی ۴ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ در سیستان و بلوچستان

تیمور باقری در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴، مجموعاً یک میلیون و ۸۵۲ هزار و ۵۱۷ تن کالا توسط ۱۲۵ هزار و ۷۶۲ سفر باری در استان جابجا شده است که این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۲۶ درصدی در میزان تناژ کالا حکایت دارد که بیانگر رونق فعالیتهای اقتصادی و بهبود عملکرد ناوگان حملونقل باری استان است.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای سیستان و بلوچستان با بیان اینکه عمده کالاهای جابجا شده شامل سیمان، فرآوردههای نفتی و آرد بوده، گفت: از این میزان، یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۶۷۱ تن دروناستانی و ۲۷۵ هزار و ۸۴۷ تن بروناستانی بوده است.
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۳ شرکت حملونقل کالا، بیش از ۱۰ هزار ناوگان و راننده حملونقل باری در حوزه تحت پوشش این اداره کل فعال هستند و نقش مؤثری در تأمین نیازهای معیشتی و صنعتی ایفا میکنند.
باقری در پایان با بیان اینکه ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای سیستان و بلوچستان به طور مستمر بر عملکرد شرکتهای حملونقل نظارت میکند تا ایمنی و کیفیت خدمات جادهای را تضمین کند خاطر نشان کرد: همچنین، برای رسیدگی به مشکلات و شکایات مردم، رانندگان و صاحبان کالا، سامانه ۱۴۱ به عنوان مرجع رسمی ارتباطی، آماده دریافت گزارشها و ارائه خدمات به عموم مردم است.
