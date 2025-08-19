مهدی آقابراری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موکب بزرگ علی بن موسی الرضا (ع) در نمایشگاه دائمی سمنان برپا می‌شود، ابراز داشت: این اقدام با هدف خدمات دهی به زائران و مسافران دایر خواهد شد.

وی افزود: این موکب به مدت سه روز طی ایام رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در محل مذکور دایر خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه این موکب متشکل از ۱۵ ایستگاه مختلف است، ابراز داشت: این موکب می‌کوشد تا خدمت مناسب را به زائران ارائه دهد.

آقابراری در ادامه تصریح کرد: خدمات اسکان، تغذیه، پذیرایی، کمک‌های اولیه، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی بخشی از اقدامات مهم این ایستگاه‌ها در این موکب است.

وی افزود: مهمترین اهداف برپایی این موکب بزرگ ایجاد استراحتگاه موقت برای پیشگیری از بروز تصادفات و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های استان سمنان برای تعریف تغییر از معبر به مقصد گردشگری است.