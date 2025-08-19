  1. استانها
  2. سمنان
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۹:۲۹

موکب بزرگ علی بن موسی الرضا (ع) در نمایشگاه دائمی سمنان برپا می‌شود

موکب بزرگ علی بن موسی الرضا (ع) در نمایشگاه دائمی سمنان برپا می‌شود

سمنان- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان از برپایی موکب بزرگ علی بن موسی الرضا (ع) در نمایشگاه دائمی سمنان خبر داد و گفت: این موکب متشکل از ۱۵ ایستگاه مختلف خدمات رسانی است.

مهدی آقابراری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه موکب بزرگ علی بن موسی الرضا (ع) در نمایشگاه دائمی سمنان برپا می‌شود، ابراز داشت: این اقدام با هدف خدمات دهی به زائران و مسافران دایر خواهد شد.

وی افزود: این موکب به مدت سه روز طی ایام رحلت نبی مکرم اسلام (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع) در محل مذکور دایر خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سمنان با بیان اینکه این موکب متشکل از ۱۵ ایستگاه مختلف است، ابراز داشت: این موکب می‌کوشد تا خدمت مناسب را به زائران ارائه دهد.

آقابراری در ادامه تصریح کرد: خدمات اسکان، تغذیه، پذیرایی، کمک‌های اولیه، بهداشت و درمان، فرهنگی و اجتماعی بخشی از اقدامات مهم این ایستگاه‌ها در این موکب است.

وی افزود: مهمترین اهداف برپایی این موکب بزرگ ایجاد استراحتگاه موقت برای پیشگیری از بروز تصادفات و معرفی ظرفیت‌ها و جاذبه‌های استان سمنان برای تعریف تغییر از معبر به مقصد گردشگری است.

کد خبر 6564641

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها