به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان شامگاه سه شنبه در جلسه ستاد خدمات سفر شهرستان سمنان به میزبانی فرمانداری از اخذ تمهیدات لازم برای ایام پایانی ماه صفر و همچنین اربعین حسینی خبر داد و گفت: موکب‌های اضطراری برای خدمت رسانی به مردم و زائران از جمله این اقدامات است.

وی افزود: شش موکب در شش نقطه شهرستان سمنان در ایام اربعین و سالروز شهادت امام رضا (ع) به واسطه حضور زائران رضوی برپا خواهد شد.

فرماندار سمنان با بیان اینکه تشدید بازدیدهای نظارتی از مواکب‌های شهرستان سمنان از جمله این تمهیدات است، ابراز کرد: در این روزها شاهد استمرار خدمات‌رسانی دستگاه‌های خدماتی و اداری خواهیم بود.

صمیمیان همچنین در ادامه از فعال بودن کشیک نانوایی‌ها و آمادگی کامل برای اسکان اضطراری مسافران خبر داد.

وی با بیان اینکه بازدیدهای نظارتی از مواکب در ایام اربعین و سالروز شهادت امام رضا (ع) در شهرستان سمنان تشدید می‌شود، گفت: تلاش می‌شود کمبودهای احتمالی برطرف گردد.

فرماندار سمنان خطاب به دستگاه‌های عضو ستاد اربعین شهرستان سمنان افزود: استمرار خدمات‌رسانی کلیه دستگاه‌های خدمات‌رسان در این ایام ضروری است.

صمیمیان همچنین از تأمین نیازهای زائران و مسافران با همکاری نیروی انتظامی خبر داد.

وی افزود: کشیک‌های نانوایی در این ایام فعال خواهند بود و اقدامات لازم برای ایمن‌سازی جاده‌ها و معابر شهر سمنان انجام می‌شود.