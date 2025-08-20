حجت الاسلام مرتضی مطیعی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه دستگاه‌ها و نهادهای مختلف استان سمنان باید برای برگزاری هر چه باشکوه‌تر مراسم ۲۸ صفر آماده باشند، ابراز داشت: خدمات اسکان، مراکز درمانی، پذیرایی باید برای این مسافران پیش‌بینی شود.

وی با بیان اینکه برپایی موکب ها در مسیر تردد زائران می‌تواند منجر به توقف و استراحتگاه مسافران و در نهایت کاهش تصادفات جاده‌ای شود، افزود: این موکب ها طبق روال همیشه طی این ایام برپا می‌شوند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان با بیان اینکه خدمات دهی مناسب به زائران عبوری استان باید ارائه شود، ابراز داشت: از دستگاه‌ها انتظار می‌رود تا همراهی و هم افزایی داشته باشند.

مطیعی با قدردانی از برگزاری مطلوب مراسم اربعین سال جاری، تصریح کرد: برپایی این موکب ها موجب تبلیغ شور و شعور حسینی و بیان شکوه حضور مردم در صحنه شد.

وی خواستار مشارکت هر چه بیشتر مردم در برپایی موکب ها در مسیر زائران علی بن موسی الرضا (ع) شد و افزود: این اقدام به جذب گردشگر و تعریف استان سمنان از معبر به مقصد کمک می‌کند.