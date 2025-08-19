به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین مافی، صبح سه‌شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری عاملان مزاحمت خیابانی برای یک خانم جوان در محله دولت‌آباد خبر داد و گفت: متهمان پس از تکمیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ری اظهار داشت: در پی انتشار کلیپی در فضای مجازی مبنی بر مزاحمت دو نفر برای یک خانم جوان در محدوده دولت‌آباد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس اطلاعات این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های اطلاعاتی موفق به شناسایی هویت متهمان شدند و پس از هماهنگی قضائی، هر دو نفر طی عملیاتی دستگیر و به مقر انتظامی منتقل شدند.

مافی ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه روند رسیدگی به دستگاه قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی ری با تاکید بر اینکه امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس است، خاطرنشان کرد: پلیس با هرگونه رفتار ضد اجتماعی و هنجارشکنانه قاطعانه برخورد خواهد کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای با اقدامات نابهنجار، موجب سلب آرامش و احساس امنیت شهروندان شوند.