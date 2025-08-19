استان اصفهان شنبه تعطیل شد

منصور شیشه فروش در حاشیه جلسه کارگروه مدیریت بحران و مدیریت انرژی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه افزایش ۲ تا ۴ درجه دما و ماندگاری توده هوای گرم طی روزهای آینده و هفته آتی بمنظور پایداری تأمین انرژی، شنبه یکم شهریور ماه ادارات، بانکها، بیمهها مراکز آموزشی تابستانی و پایگاههای اوقات فراغت، فرهنگسراها و شهرداریهای استان تعطیل خواهند بود.
وی افزود: دستگاههای خدماترسان و امدادی، بیمارستانها و مراکز درمانی شبانهروزی استان در این ایام خدمت رسانی خواهند داشت.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اعلام مصوبات کارگروه مدیریت مصرف انرژی برضرورت همکاری تمامی مشترکین برق از جمله مراکز تجاری، پاساژها، صنوف، فروشگاهی زنجیرهای در رعایت الگوهای مصرف بهینه برق، خاموش نمودن سیستمهای روشنایی در روز و در پیک مصرف
تاکید کرد.
وی ادامه داد: تنظیم دمای کولرها در ۲۴ درجه و نصب سایه بان روی کولرها از دیگر اقدامات پیشگیرانه است.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به دیگر مصوبات کارگروه اشاره و تاکید کرد: به تمامی ادارات و دستگاههای اجرای در رعایت دمای ۲۷ درجه و الزامات صرفه جویی در برق و آب، کاهش ۳۰ درصدی برق نسبت به سال قبل و کاهش ۶۰ درصدی مصرف برق در پایان وقت ادارای توصیه شده است.
وی بیان کرد: استفاده از دیزل ژنراتورهای برق در ساعات پیک مصرف، خاموش نمودن سیستمهای سرمایشی و روشنایی در پایان وقت اداری و روزهای تعطیل نیز از دیگر مصوبات است.
شیشهفروش توصیه کرد: همکاری بخشهای مصرف خانگی در مصرف بهینه آب و برق و مشارکت در پویشهای مصرف بهینه برق و آب جلوگیری از مصارف غیر متعارف آب و شستشوی خودروها، آب ریزی در معابر و شستشوی حیاط منازل و کوچهها با آب شرب بسیار حائز اهمیت است.
وی گفت: ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به موقع به افراد آسیب پذیر در برابر گرمازدگی با آماده باش دستگاههای امدادی تلفنهای امدادی ۱۱۵ اورژانس ۱۱۲ هلال احمر جهت پاسخ به حوادث تلفنهای فوریتی ۱۲۱ حوادث برق و ۱۲۲ حوادث آب به صورت ۲۴ ساعته در جهت امداد رسانی در حوادث برق و آب فعال خواهند بود.
نظر شما