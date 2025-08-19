شنبه ادارات همدان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحمدرضا میرصفدری با اشاره به تعطیلی ادارات در نخستین روز شهریور به‌دلیل گرمای شدید اظهار کرد: به‌دلیل استقرار توده هوای گرم و افزایش دما در سطح استان و با هدف پیشگیری از گرمازدگی، ناترازی انرژی و مدیریت مصرف برق بر اساس مصوبه ستاد مدیریت تقاضا و مصرف برق استان و با موافقت استاندار روز شنبه اول شهریور ۱۴۰۴ کلیه دستگاه‌های اجرایی، سازمان‌ها، شرکت‌ها، نهادها، مؤسسات شهرداری‌ها، دانشگاه‌ها و بانک‌ها تعطیل خواهند بود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری همدان افزود: واحدهای عملیاتی امدادرسانی، مراکز درمانی و بهداشتی، خدمات‌رسان و شعب منتخب بانک‌ها طبق روال فعال خواهند بود.