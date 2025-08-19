حجت الاسلام هادی صاحبقرانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرارسیدن دهه پایانی ماه صفر و ایام شهادت حضرت امام رضا علیهالسلام، «قرارگاه نوجوان» با هدف تربیت نوجوانِ خادم امام رضا (ع) در استان خراسان رضوی آغاز به کار کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی بیان کرد: این قرارگاه با حضور و مشارکت مجموعههای دانشآموزی (از جمله سازمان بسیج دانشآموزی، تشکلهای دانشآموزی، سازمان دانشآموزی، اداره کل آموزشوپرورش خراسان رضوی، معاونت پرورشی وزارت آموزشوپرورش، بنیاد ملی نوجوان، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و سایر نهادهای همکار) تشکیل شده است.
وی افزود: در این قرارگاه، علاوه بر نوجوانان مشهدی که بهعنوان میزبان فعالیت میکنند، کاروانهای دانشآموزی از سراسر کشور حضور خواهند داشت تا ضمن بهرهمندی از فیض زیارت امام هشتم علیهالسلام، در زمینههای فرهنگی، هنری، رسانهای و خدماتی نیز به خدمترسانی بپردازند.
صاحبقرانی گفت: اینجا امام رضا، قلب نوجوانها را فتح کرده است. نوجوانان آمدهاند تا نشان دهند در کنار زیارت، میتوانند خدمتگزار واقعی هم باشند. کار با نوجوان یعنی کار روی مخاطب راهبردی.
