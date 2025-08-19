  1. جامعه
  2. شهری
۲۸ مرداد ۱۴۰۴، ۱۳:۰۳

اعزام ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری از تهران به مشهد

اعزام ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری از تهران به مشهد

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از اعزام ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات تخصصی خدمات شهری به شهر مقدس مشهد به منظور ارائه خدمات به زائران در ایام سالگرد شهادت امام رضا (ع) خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با اشاره به دهه پایانی ماه صفر و تقارن آن با رحلت پیامبر اکرم (ص)، شهادت امام حسن مجتبی (ع) و شهادت امام رضا (ع)، گفت: در روزهای پایانی ماه صفر، شهر مشهد میزبان انبوهی از زائران، مجاوران و عاشقان اهل‌بیت (ع) خواهد بود. در همین راستا و با توجه به درخواست کمک از سوی مدیریت شهری مشهد، سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با بسیج نیروها و تجهیزات وارد عمل شد.

وی افزود: در قالب این مأموریت، ۱۲ دستگاه ماشین‌آلات خدمات شهری شامل ۲ دستگاه کشنده ویژه حمل سرویس‌های بهداشتی سیار و ۱۰ دستگاه خودروی زباله‌کش با ظرفیت‌های ۶ و ۱۰ تن به مشهد مقدس اعزام شد.

به گفته قضاتلو، مأموریت این ناوگان از ۲۹ مرداد آغاز و به مدت پنج روز ادامه خواهد داشت و پس از پایان عملیات، ماشین‌آلات اعزامی به تهران بازخواهند گشت.

