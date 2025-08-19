ترامپ ویزای دانشجویان حامی فلسطین را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فاکس نیوز، دولت دونالد ترامپ چند اقدام با هدف مقابله با مهاجرت و لغو ویزای افرادی که در مؤسسات آموزشی آمریکا حاضر میشوند، آغاز کرده است.
در این میان افرادی که در اعتراضات حمایت از فلسطین شرکت بودند با بررسیهای موشکافانه ای روبرو شدند. همچنین مارکو روبیو وزیر امور خارجه این کشور در ماه می اعلام کرده بود دولت مشغول بررسی وضعیت ویزای گروه دانشجویان حامی فلسطین است.
یک مقام ارشد وزارت امور خارجه آمریکا مدعی شد دلیل لغو ویزاهای دانشجویی در دولت ترامپ این است که فرد قانون را نقض کرده یا زمان اقامت در آمریکا از تروریسم حمایت کرده است. همچنین حدود ۴ هزار ویزا صرفاً به دلیل نقض قانون در هنگام حضور در کشور لغو شدهاند که شامل سوابق حمله و رانندگی در حالت مستی نیز میشوند.
البته به گفته این مقام عدهای که بهدلیل حمله ویزای دانشجوییشان لغو شده، یعنی حدود ۸۰۰ دانشجو، یا دستگیر شدهاند یا به اتهامات مربوط به حمله روبرو بودهاند. در این میان حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ نفر از دانشجویان با ادعای حمایت از تروریسم با لغو ویزا روبرو شدهاند حال آنکه این عده در فعالیتهایی مانند جمع آوری سرمایه برای گروه حماس شرکت کرده بودند.
در کل وزارت امور خارجه به این نشریه خبری اعلام کرده در ۲۰۲۵ میلادی حدود ۴۰ هزار ویزا لغو شدهاند.
