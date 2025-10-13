بیانیه دانشگاه علم و صنعت ایران در پی پیروزی مقاومت مردم فلسطین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و صنعت ایران، در پی پیروزی مقاومت مردم فلسطین و برقراری آتش بس، دانشگاه علم و صنعت ایران بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر نمود:

بسم الله الرحمن الرحیم

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَی الْقِتَالِ إِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَهٌ یَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا یَفْقَهُونَ

ای پیامبر! مؤمنان را به جنگ برانگیز که اگر از شما بیست نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره می‌شوند، و اگر از شما صد نفر [صابر] باشند بر هزار نفر از کافران چیره می‌شوند؛ زیرا آنان گروهی هستند [که حقایق توحید و قدرت خدا را] نمی‌فهمند.

(سوره انفال، آیه ۶۵)

رژیم جنایتکار اسرائیل در دو سال اخیر، از هیچ جنایتی خودداری نکرد. از نسل‌کشی و کشتار وحشیانه مردم بی‌گناه، زنان و کودکان معصوم گرفته تا حمله به بیمارستان‌ها، مدارس، خبرنگاران و گروه‌های حقوق بشری، از تخریب خانه‌ها، ساختمان‌ها و زیرساخت‌های فلسطینیان گرفته تا کوچ اجباری و مستمر ساکنان در این باریکه، از محاصره کامل غزه و ممانعت از ورود کمک‌های بشردوستانه و اقلام ضروری گرفته تا قطع آب، برق و سوخت ضروری ساکنان، از ویرانی و خراب نمودن باغات، زمین‌ها و مزارع کشاورزی تا کشتن دام‌ها و نابودی زیرساخت‌های غذایی این منطقه.

در واقع رژیم صهیونیسیتی در سکوت و بی‌عملی محافل بین‌المللی، کشورهای مدعی حقوق بشر و کشورهای عربی و اسلامی، کارنامه سیاه جدیدی از نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در غزه از خود بر جای گذاشت.

لیکن در نتیجه مقاومت، پایداری و ایستادگی مردم مظلوم فلسطین، رژیم صهیونیستی پس از این همه جنایت، نتوانست به اهداف اعلامی‌اش دست پیدا نموده و مقاومت را از پای درآورد و نهایتاً مجبور به پذیرش آتش‌بس، عقب‌نشینی از نوار غزه و آزادی قریب ۱۷۰۰ زندانی فلسطینی شد.

این موفقیت در این مرحله، یادآور آن سخن پیر فرزانه و معمار کبیر انقلاب اسلامی، امام خمینی (ره) بود که ملتی که شهادت دارد، اسارت ندارد. در واقع راه کرامت و آزادی انسان‌ها از مسیر جهاد و استقامت می‌گذرد.

همانطور که ملت فلسطین بیش از هفتاد سال زیر اشغال، سرکوب نظامی، محاصره اقتصادی و جنگ روانی از مسیر آزادی و مقاومت منحرف نشده است، قطعاً در آینده نیز تسلیم نخواهد شد.

ضمن گرامیداشت یاد شهدا و ایثارگران جبهه مقاومت، اعلام می‌گردد صلح حقیقی تنها زمانی محقق خواهد شد که اشغالگری از سرزمین فلسطین ریشه کن شود، آوارگان فلسطینی به وطن خویش بازگردند و ملت فلسطین در سرزمین مادری خود از بهر تا نحر با صلح و عزت زندگی و قدس شریف، پایتخت جاودان فلسطین آزاد و مقامات و سیاست‌گذاران رژیم صهیونیستی به خاطر ارتکاب جنایات جنگی، محاکمه و مجازات شوند.