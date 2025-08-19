به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه آخر ماه صفر و در آستانه سالروز شهادت امام رضا (ع)، ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت «شبابالرضا (ع)» پویش قرآنی «نغمههای رضوی» را برگزار میکند. در متن دعوت از نوجوانان علاقهمند به شرکت در این پویش آمده است:
«این پویش، یک کار زیبا و دلنشین برای زائران امام رضا (ع) است.اینجا قراره قاریهای نوجوان وقتی توی حرم آقاجانمان هستند، با حال و هوای زیارت چند آیه از قرآن کریم را تلاوت کنند و صدای قشنگشان را در قالب فیلم برای ما بفرستند.
میخواهیم با هم دلهایمان را گره بزنیم به کلام خدا، تا لحظههای زیارتمان رنگ و بوی بیشتری از قرآن بگیرد و سفره ما حسابی معنویتر شود.
اگر جزو کسانی هستید که امسال نتوانستید بیایید حرم آقا، میتوانید بروید در یکی از اماکن مذهبی یا مساجد معروف شهر و چند آیه تلاوت کنید و ویدئو آن را بفرستید، تا همه با هم در این ایام، دلهایمان به کلام خدا گره بزنیم و تو هم از راه دور همراه ما باشید.»
علاقهمندان برای شرکت در این پویش، باید فیلم اجرای تلاوت خود را با حضور در حرم امام رضا (ع) یا یکی از اماکن مقدس شهر محل سکونت به شکلی که گوشی همراه آنها به حالت عمودی باشد، ضبط و فایل تلاوت را از طریق پیامرسان ایتا به شناسه melitelavat_admin@ ارسال کنند.
تلاوتهای برگزیده این پویش در کانال رسمی طرح ملی تلاوت شبابالرضا (ع) منتشر و به قید قرعه به قاریان برتر، هدایای معنوی و فرهنگی اهدا خواهد شد.
یادآور میشود، ستاد اجرایی طرح ملی تلاوت «شبابالرضا (ع)» پیش از این و به مناسبت اربعین حسینی، پویش «صدای قرآن در مسیر عشق» را برگزار کرد.
