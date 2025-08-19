همایش «انسجام امت اسلامی» برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، همایش تخصصی «حفظ انسجام امت اسلامی در سیره و سنت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)» روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴ از ساعت ۸ صبح در شهر قم برگزار میشود.
این همایش با حضور جمعی از اساتید، پژوهشگران و صاحبنظران حوزه علوم اسلامی، به بررسی راهکارهای تقویت وحدت و انسجام امت اسلامی بر اساس سیره معصومین (ع) میپردازد.
از جمله مباحث مطرحشده در این نشست علمی که با حضور حجتالاسلام علی شریفیان با موضوع تبیین هویت امت اسلامی در دوران حضور و غیبت امامت؛ حجتالاسلام دکتر محسن الویری با موضوع تحلیل امتگرایی در سیره سیاسی امام حسن مجتبی (ع)؛ سید اسماعیل رضوانی با موضوع بررسی چالشها و راهکارهای جامعه نبوی در شرایط مختلف؛ حجتالاسلام دکتر محمدرضا مهدی با موضوع ارائه راهبردهای عملی برای انسجام اجتماعی در جوامع اسلامی؛ امیر منتظرالقائم با موضوع نقش مهندسی فرهنگی پیامبر (ص) در حفظ وحدت امت و فرهاد دژکامپور نیز به عنوان دبیر علمی این همایش، حضور خواهند داشت.
شرکت در این همایش به صورت حضوری و آنلاین خواهد بود.
علاقهمندان میتوانند برای حضور در این رویداد به نشانی قم، چهارراه شهدا، ابتدای صفائیه، پلاک ۶۰۴ مراجعه کنند. همچنین امکان مشارکت به صورت مجازی از طریق لینک http://meet.razavi.ir/ch/scoqom فراهم شده است.
این همایش با هدف ترویج آموزههای وحدتبخش اسلامی و ارائه الگوهای عملی از سیره ائمه اطهار (ع) برگزار میشود. حضور طلاب، دانشجویان و عموم علاقهمندان در این برنامه علمی توصیه میشود.
نظر شما