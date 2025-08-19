دفترچه راهنمای آزمون پذیرش طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزش دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از انتشار دفترچه راهنمای آزمون پذیرش طلاب مدارس علوم دینی اهل سنت سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.

بر اساس این گزارش ثبت نام داوطلبان به صورت اینترنتی از تاریخ ۲۸ مرداد لغایت ۴ مهر ۱۴۰۴ انجام خواهد شد. از تاریخ ۲۸ مرداد لغایت ۸ مهر ۱۴۰۴ نیز بررسی مدارک، مستندات بارگذاری شده، احراز شرایط صورت گرفته و آزمون، مصاحبه، بررسی سوابق تحصیلی بر اساس شرایط اختصاصی مندرج در دفترچه تا تاریخ ۱۵ مهر ۱۴۰۴ خواهد بود.

علاقه مندان برای مشاهده دفترچه اینجا کلیک کنند.