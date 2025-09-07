به گزارش خبرگزاری مهر، رضا عباسپور نادری، معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران در سومین جلسه مدیریت صید مرکز در محل شیلات گلستان، گفت: ۳ دستور کار مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در بررسی دستورالعمل مدیریت صید ماهیان استخوانی دریای خزر در فصل صید ۱۴۰۴-۱۴۰۵ مشخص شد آغاز رسمی فصل صید ماهیان استخوانی در استان‌های گیلان، مازندران و گلستان از ۲۰ مهر ماه باشد.

وی افزود: اما این تاریخ با تبصره‌ای نیز همراه بود که به منظور ایجاد انگیزه‌مندی و تشویق تعاونی‌های پره‌ای که در انجام تکثیر طبیعی و فعالیت‌های بازسازی ذخایر مشارکت داشته و با سازمان شیلات همکاری می‌کنند، از ۱۵ مهر ماه اجازه صید داشته، زمان پره‌کشی نیز از طلوع آفتاب تا ۹ شب تعیین شد.

این مسئول دولتی ادامه داد: همچنین در راستای تأمین مولدین ماهی خاویاری و با هدف بازسازی ذخایر، فعالیت بهره‌برداری از ذخایر مذکور از ۱۰ مهرماه سال جاری، با همکاری‌های شرکت مادر تخصصی آغاز خواهد شد.

وی میزان صید انجام شده در فصل گذشته را در استان‌های ساحلی شمال را ۳۷ هزار و ۷۲۹ تن برشمرد و تصریح کرد: این عدد در مقایسه با سال قبل از رشد ۲.۱ درصدی برخوردار بود.

معاون دفتر امور صید و صیادی سازمان شیلات ایران ادامه داد: ۷ هزار و ۶۳۲ تن از میزان صید مربوط به انواع ماهیان استخوانی از جمله ماهی سفید، کفال و کپور بوده که توسط ۱۰۸ شرکت تعاونی پره فعال انجام شده است و باقی آن به کیلکا ماهیان و ماهیان خاویاری مربوط است و کل درآمد ناخالص شرکت‌های تعاونی پره معادل ۳۱ هزار و ۷۷۸ میلیارد ریال بوده است. ‌